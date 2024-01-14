İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan terörle mücadele paylaşımı

"Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmalarımızın Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullanan Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." bilgisini paylaştı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde 37 tim, 518 Jandarma personeliyle başlatılan "Kahramanlar-42" operasyonlarının devam ettiğini belirtti.

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