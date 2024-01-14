Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hastanede öldü

Engin'in kullandığı 07 V 4637 plakalı otomobil, dün akşam saatlerinde Sahil Yarbaşı Caddesi'nde refüjdeki palmiyeye çarpmış, kazada sürücü ile araçta bulunan Y.A. ve S.Ç. yaralanmıştı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net