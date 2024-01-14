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Aralık ayında en fazla yağışı Rize, en az yağışı Iğdır aldı

Geçen ay yağışlar Türkiye geneli aralık ayı yağış normalinin altında, 2022 aralık ayı yağışlarının ise üzerinde gerçekleşti. Yağışlar, aralık ayında Doğu Anadolu Bölgesi hariç tüm bölgelerde azaldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2024 11:15, Son Güncelleme : 14 Ocak 2024 11:15
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Aralık ayında en fazla yağışı Rize, en az yağışı Iğdır aldı

1991-2020 döneminde aralık ayında metrekareye 75,7 kilogram olan yağış normali, 2023'ün aralık ayında 68,5 kilogram olarak ölçüldü.

2022 yılı aralık ayı yağışının 36,3 kilogram olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye geneli aralık ayı yağışları normalinin altında, 2022 aralık ayı yağışlarının ise üzerinde oldu.

Aralık ayında, Türkiye geneli yağışlarının normaline göre yüzde 10 azaldığı, 2022 aralık ayına göre yüzde 89 arttığı sonucuna ulaşıldı.

- Konya'da yüzde 60'a varan azalma

Bölge geneli yağışlarda ise Doğu Anadolu Bölgesi hariç tüm bölgelerde azalma kaydedildi. En fazla azalma yüzde 31 ile İç Anadolu Bölgesi'nde gerçekleşti.

Yağışlar Karabük, Çankırı, Doğu Anadolu'nun batısı ile Adıyaman, Kahramanmaraş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde normallerine göre yer yer yüzde 40'ın üzerinde arttı. Konya'da ise yüzde 60'a varan azalma yaşandı.

- İzmir ve Trabzon'da 15-20 gün yağışlı geçti

İl geneli yağışlarda en fazla yağış 155,5 kilogram ile Rize, en az yağış 17,1 kilogram ile Iğdır'da kaydedildi.

Türkiye genelinde 1991-2020 döneminde aralık ayında ortalama 11,8 gün olan yağışlı gün, Aralık 2023'te ortalama 11,3 gün oldu.

Yağışlı gün sayıları Rize, Trabzon, İzmir ve Manisa çevrelerinde 15-20 gün aralığında, İç Anadolu'nun güneyi, Aydın, Denizli, Mersin, Kars, Iğdır ve Mardin çevrelerinde ise yer yer 10 günün altında gerçekleşti.

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