AK Parti, seçim sürecinde 2 milyon 300 bin görevlisiyle sahada olacak

Özdemir, AK Parti'nin yerel seçimlere hazırlık çalışmalarına yönelik AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Tüm il ve ilçelerde SKM'leri oluşturduklarını ve bunların başkanları ile yönetim kurullarını atadıklarını belirten Özdemir, SKM'lerin 57 ilde AK Parti il binasında, 24 ilde ise müstakil mekanlarda kurulduğunu söyledi.

Bazı beldelerde de SKM oluşturduklarını ifade eden Özdemir, "Nüfusu 2 binin üzerinde bazı beldeler var. Nüfusu kalabalık, yoğun olan beldelere SKM başkanları atadık. Büyükşehir olmayan illerimizdeki büyük beldelerde." dedi.

Bu merkezlerin öncelikle o ildeki sivil toplum kuruluşları, mahalleler, muhtarlar, emekliler, yaşlılar, gençler ve dezavantajlı gruplar gibi ulaşılması gereken gruplarla ilgili envanter çıkardığını kaydeden Özdemir, şöyle devam etti:

"Adayımız sahaya inmeden önce hangi gün nereye gidecek, ne konuşulacak, ne kadar süreyle konuşulacak, bunlarla ilgili bir hazırlık yapmalarını istiyoruz. Bütün Türkiye'de adaylarımız açıklandığında yaptıkları hazırlıklarla sahaya inecekler ve bizim planladığımız günlük programları icra edecekler. Böylece adayımız bütün sahayı gezmiş olacak. O ildeki Karadenizli, Güneydoğulu, Türk, Kürt, Çerkez, Laz gibi insan kitlelerine de ulaşacaklar. Yani o şehrin haritasını tamamen işlemiş olacakları bir seçim programı hazırlıyoruz."

Özdemir, sandıkta seçmenin kullandığı oyun heba edilmemesiyle ilgili hukuki ve teknik bir çalışmanın hazırlıklarına başladıklarını ifade etti.

- "Bir network oluşturduk"

Partisinin seçim çalışmaları kapsamında sahada kaç görevlisinin bulunacağına ilişkin de bilgi veren Özdemir, şunları söyledi:

"Yaklaşık 200 bin sandık var. Bu 200 bin sandıktan her birinde yaklaşık 5 tane görevlimiz olacak. Yani doğal olarak bu 1 milyon kişi. Bu 1 milyon kişinin arkasında da bunlardan verileri toplayacak veya müdahale edilmesi gerektiğinde müdahale edebileceği bu kadar sayıda eğitilmiş ve hazır insan bekliyor olacak. Sorun olduğunda müdahale edecek, olmadığında ise veri akışını sağlayacak 1 milyon kişi yani. Bir de hukuki ekibimiz var. Teknik destek için müracaat edebilecekleri yaklaşık 300 bin civarında böyle bir ekibimiz olacak. Yani bu seçimde 2 milyon 300 bin görevlimiz sahada hazır olacak.

Sandığın başından, genel merkeze kadar herkesin ne yapacağını bildiği, başarılı olamadığında sorunu nasıl çözeceğini ve kime ulaşacağını bildiği bir network oluşturduk, müşahitten Genel Başkan'a kadar giden. Tabii Genel Başkan'ımız zaten bunu takip ediyor."