56 yaşında üniversite kazandı, şimdi hemşire olmak için dirsek çürütüyor

Pençe-Kilit Operasyonu şehitlerine veda edildi
Pençe-Kilit Operasyonu şehitlerine veda edildi
Çalışma hayatıyla ilgili yeni kanun teklifi Meclis'e sunulacak
Çalışma hayatıyla ilgili yeni kanun teklifi Meclis'e sunulacak
MSB: Saldırı girişimindeki 7 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Saldırı girişimindeki 7 terörist etkisiz hale getirildi
Belediyeden kadrolu işçilere yüzde 100 zam
Belediyeden kadrolu işçilere yüzde 100 zam
İYİ Parti 8 ayda 6 milletvekili kaybetti
İYİ Parti 8 ayda 6 milletvekili kaybetti
Otomotiv üretimi 2023'te 1,5 milyonu buldu
Otomotiv üretimi 2023'te 1,5 milyonu buldu
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Provokatif paylaşım yapan 126 hesap tespit edildi: 14 gözaltı
Provokatif paylaşım yapan 126 hesap tespit edildi: 14 gözaltı
Kalleş pusuda oklar hep aynı adresleri gösteriyor
Kalleş pusuda oklar hep aynı adresleri gösteriyor
İBB itfaiyesindeki rüşvet tarifesi ortaya çıktı
İBB itfaiyesindeki rüşvet tarifesi ortaya çıktı
Emekli maaşına 'kök'ten çözüm
Emekli maaşına 'kök'ten çözüm
Konut yatırımı dolardan fazla kazandırdı
Konut yatırımı dolardan fazla kazandırdı
Pazartesi tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulacak
Pazartesi tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulacak
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı: 57 terörist etkisiz hale getirildi
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı: 57 terörist etkisiz hale getirildi
'Cizre Devlet Hastanesi ve morgu sivillere kapatıldı iddiası doğru değil'
'Cizre Devlet Hastanesi ve morgu sivillere kapatıldı iddiası doğru değil'
'Depremden sonra cesetler torbalarla taşındı' iddialarına ilişkin açıklama
'Depremden sonra cesetler torbalarla taşındı' iddialarına ilişkin açıklama
Güvenlik zirvesi: Güney sınırları boyunca "teröristan" kurulmasına izin verilmeyecek
Güvenlik zirvesi: Güney sınırları boyunca "teröristan" kurulmasına izin verilmeyecek
Şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapanlara tutuklama kararı
Şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapanlara tutuklama kararı
Şehitler için sabah namazında tüm camilerde dua edilecek
Şehitler için sabah namazında tüm camilerde dua edilecek
Valilik şehidin ailesinin çadırda yaşadığı haberlerini yalanladı
Valilik şehidin ailesinin çadırda yaşadığı haberlerini yalanladı
Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 23'e yükseldi
Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 23'e yükseldi
CHP'nin yarın yapacağı Tandoğan mitingi iptal edildi
CHP'nin yarın yapacağı Tandoğan mitingi iptal edildi
Çalışma hayatıyla ilgili kanun teklifi pazartesi Meclis'e sunulacak
Çalışma hayatıyla ilgili kanun teklifi pazartesi Meclis'e sunulacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı, sözleşmeli 1629 personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı, sözleşmeli 1629 personel alacak
İstanbul itfaiyesinde rüşvet soruşturmasında yeni detaylar
İstanbul itfaiyesinde rüşvet soruşturmasında yeni detaylar
MİT, Avrupa'dan eleman toplayan Faik Aydın'ı etkisiz hale getirdi
MİT, Avrupa'dan eleman toplayan Faik Aydın'ı etkisiz hale getirdi
11 il için yoğun kar uyarısı
11 il için yoğun kar uyarısı
Bakan Yerlikaya: Provokatif paylaşım yapan 60 şüpheli tespit edildi
Bakan Yerlikaya: Provokatif paylaşım yapan 60 şüpheli tespit edildi
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit asker sayısı 9 oldu
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit asker sayısı 9 oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı yapılacak
Ana sayfaHaberler Yaşam

56 yaşında üniversite kazandı, şimdi hemşire olmak için dirsek çürütüyor

Sakarya'da liseyi açıktan okuyan 56 yaşındaki Sare Çetin, girdiği üniversite sınavında sağlık bilimleri fakültesini kazandı. Okumada yaş sınırının olmadığını bir kez daha kanıtlayan Çetin, şimdi hemşire olmak için dirsek çürütüyor. İmkansızlıklar sebebiyle okuyamadığını belirten Sare Çetin, "Rüyalarımda kendimi hemşire olarak görüyordum, şimdi ise gerçek oldu" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2024 12:05, Son Güncelleme : 14 Ocak 2024 12:44
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Erenler ilçesinde ikamet eden 3 çocuk annesi 56 yaşındaki Sare Çetin, liseyi açıktan bitirdikten sonra girdiği üniversite sınavında hayali olan hemşirelik bölümünü kazandı. Akyazı ilçesinde bulunan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde hemşirelik okuyan Çetin, hemcinslerine okumada yaş sınırının olmadığını bir kez daha kanıtladı. İmkansızlıklar sebebiyle küçük yaşlarda okulu bırakmak zorunda kalan Çetin, şimdilerde hemşire olmak için kilometrelerce yol kat ederek okul sıralarında dirsek çürütüyor.

Kendinden yaşça küçük sınıf arkadaşlarından ders notları aldığını ve ortamda samimiyetle karşılandığını belirten Çetin, komşularıyla akrabalarından olumsuz tepkiler aldığını söyledi. Çetin, "Liseyi ve ortaokulu çocukken okuyamadım hevesim vardı ve çocuklarımla beraber başladım ancak onlar okulu bitirirken ben işlerden dolayı bugüne nasip oldu. 3 çocuğum var biri fizyoterapist, biri fabrikada çalışıyor diğeri ise ebe olarak görev yapıyor. Eşimde, bende okuyamadığımız için çocuklarımızı okuttuk. Fizyoterapist olan çocuğum mevcut olarak hukuk bölümünde okuyor, ebe olan kızım ise biyoloji öğretmenliği okumuştu" dedi.

"Bu yaşta okuduğum için bana çok tepki geldi"

Hayallerine adım adım yaklaşan Çetin, "Hayalimdi. Liseden mezun oldum ilk sınavımda çok heyecanlı olduğum için başaramadım ancak bu sınavda nasip oldu kazandım. Sınıf arkadaşlarımla aramız çok iyi ve ben onları çocuğum gibi görüyorum. Onlarda bana 'teyze' diye sesleniyorlar. Bana derslerde yardımcı oluyorlar, ben not alamayınca veriyorlar. Bu yaşta okuduğum için bana çok tepki geldi bende hepsine evimin hemşiresi olmak istediğimi söyledim. Benim hedeflerim var. Çocuklarım sağlıkçı olduğundan onlara bir sağlık evi açarım ve başında ben dururum" diye konuştu.

"Rüyalarımda hep kendimi hemşire olarak görüyordum"

İmkansızlıklar sebebiyle okuyamadığını anlatan Çetin, "Zamanında okuyamadım, içimde kaldı ve sonunda başardım. Babamız bizi çocukken bırakmış. Babam zengin bir iş adamıydı. İstanbul'da evlenmiş. Kardeşlerim benim Galatasaray liselerinde okumuş. Biz imkansızlıklar sebebiyle okuyamadık. Annem sadece ağabeyimi okutabildi, o da öğretmenlikten emekli oldu. Hep içimde kalmıştı bir şans geldi ve ben de değerlendirdim. Rüyalarımda hep kendimi hemşire olarak görüyordum, şimdi ise gerçek oldu" şeklinde konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber