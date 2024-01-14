Doğu Karadeniz'de 4 ilde 307 yerleşim yerinde ulaşım sağlanamıyor

Pençe-Kilit Operasyonu şehitlerine veda edildi
Pençe-Kilit Operasyonu şehitlerine veda edildi
Çalışma hayatıyla ilgili yeni kanun teklifi Meclis'e sunulacak
Çalışma hayatıyla ilgili yeni kanun teklifi Meclis'e sunulacak
MSB: Saldırı girişimindeki 7 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Saldırı girişimindeki 7 terörist etkisiz hale getirildi
Belediyeden kadrolu işçilere yüzde 100 zam
Belediyeden kadrolu işçilere yüzde 100 zam
İYİ Parti 8 ayda 6 milletvekili kaybetti
İYİ Parti 8 ayda 6 milletvekili kaybetti
Otomotiv üretimi 2023'te 1,5 milyonu buldu
Otomotiv üretimi 2023'te 1,5 milyonu buldu
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Provokatif paylaşım yapan 126 hesap tespit edildi: 14 gözaltı
Provokatif paylaşım yapan 126 hesap tespit edildi: 14 gözaltı
Kalleş pusuda oklar hep aynı adresleri gösteriyor
Kalleş pusuda oklar hep aynı adresleri gösteriyor
İBB itfaiyesindeki rüşvet tarifesi ortaya çıktı
İBB itfaiyesindeki rüşvet tarifesi ortaya çıktı
Emekli maaşına 'kök'ten çözüm
Emekli maaşına 'kök'ten çözüm
Konut yatırımı dolardan fazla kazandırdı
Konut yatırımı dolardan fazla kazandırdı
Pazartesi tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulacak
Pazartesi tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulacak
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı: 57 terörist etkisiz hale getirildi
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı: 57 terörist etkisiz hale getirildi
'Cizre Devlet Hastanesi ve morgu sivillere kapatıldı iddiası doğru değil'
'Cizre Devlet Hastanesi ve morgu sivillere kapatıldı iddiası doğru değil'
'Depremden sonra cesetler torbalarla taşındı' iddialarına ilişkin açıklama
'Depremden sonra cesetler torbalarla taşındı' iddialarına ilişkin açıklama
Güvenlik zirvesi: Güney sınırları boyunca "teröristan" kurulmasına izin verilmeyecek
Güvenlik zirvesi: Güney sınırları boyunca "teröristan" kurulmasına izin verilmeyecek
Şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapanlara tutuklama kararı
Şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapanlara tutuklama kararı
Şehitler için sabah namazında tüm camilerde dua edilecek
Şehitler için sabah namazında tüm camilerde dua edilecek
Valilik şehidin ailesinin çadırda yaşadığı haberlerini yalanladı
Valilik şehidin ailesinin çadırda yaşadığı haberlerini yalanladı
Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 23'e yükseldi
Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 23'e yükseldi
CHP'nin yarın yapacağı Tandoğan mitingi iptal edildi
CHP'nin yarın yapacağı Tandoğan mitingi iptal edildi
Çalışma hayatıyla ilgili kanun teklifi pazartesi Meclis'e sunulacak
Çalışma hayatıyla ilgili kanun teklifi pazartesi Meclis'e sunulacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı, sözleşmeli 1629 personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı, sözleşmeli 1629 personel alacak
İstanbul itfaiyesinde rüşvet soruşturmasında yeni detaylar
İstanbul itfaiyesinde rüşvet soruşturmasında yeni detaylar
MİT, Avrupa'dan eleman toplayan Faik Aydın'ı etkisiz hale getirdi
MİT, Avrupa'dan eleman toplayan Faik Aydın'ı etkisiz hale getirdi
11 il için yoğun kar uyarısı
11 il için yoğun kar uyarısı
Bakan Yerlikaya: Provokatif paylaşım yapan 60 şüpheli tespit edildi
Bakan Yerlikaya: Provokatif paylaşım yapan 60 şüpheli tespit edildi
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit asker sayısı 9 oldu
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit asker sayısı 9 oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı yapılacak
Ana sayfaHaberler Yaşam

Doğu Karadeniz'de 4 ilde 307 yerleşim yerinde ulaşım sağlanamıyor

Rize, Artvin, Giresun ve Trabzon'da önceki günden itibaren etkili olan kar sebebiyle 307 yerleşim yerinde ulaşım sağlanamıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2024 12:32, Son Güncelleme : 14 Ocak 2024 12:38
Yazdır
Doğu Karadeniz'de 4 ilde 307 yerleşim yerinde ulaşım sağlanamıyor

Rize merkezde 9, Ardeşen'de 4, Çamlıhemşin'de 12, Çayeli'nde 14, Derepazarı'nda 7, Fındıklı'da 2, İkizdere'de 16, Pazar'da 8, Güneysu, Hemşin ve Kalkandere'de 1'er olmak üzere toplam 75 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinin 122 personeli, söz konusu yolların açılması için 55 iş makinesiyle çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda ulaşımda aksama yaşanmaması için tuzlama çalışması yürütüyor.

- Artvin

Kentte iki gündür etkili olan kar yağışının ardından merkezde 7, Ardanuç'ta 4, Arhavi'de 11, Borçka'da 20, Murgul'da 3, Hopa'da 1, Şavşat'ta 17 olmak üzere 63 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri 22 iş makinesiyle yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri, Şavşat-Ardahan kara yolundaki Sahara geçidi ile Borçka-Hopa kara yolu üzerindeki Cankurtaran Tüneli giriş ve çıkışlarında kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Öte yandan Atabarı Kayak merkezinde kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.

- Giresun

İl Öze İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle Çanakçı'da 4, Dereli'de 13, Doğankent'te 3, Espiye'de 13, Eynesil'de 8, Görele'de 18, Güce'de 13, Keşap'ta 25, Tirebolu'da 24 olmak üzere toplam 121 köy yolu ulaşıma kapandı.

Söz konusu yollarda 54 ekip, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Trabzon

Trabzon'un önceki akşam yüksek kesimlerde başlayan kar, dünden itibaren sahil ilçelerinde de etkili oldu.

Kar dolayısıyla Akçaabat ve Vakfıkebir'de ikişer, Araklı, Çarşıbaşı, Hayrat ve Düzköy'de üçer, Arsin, Köprübaşı, Sürmene ve Beşikdüzü'nde beşer, Of, Şalpazarı ve Tonya'da dörder olmak üzere 48 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin sahadaki çalışmaları devam ediyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber