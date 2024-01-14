Çalışma hayatıyla ilgili yeni kanun teklifi Meclis'e sunulacak

Güler," Teklif için çalışılıyor. Etki analizleri, bütçemiz, bütçe imkanlarımız, oransal manada artış değerlendirilmesi... Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza tahmin ediyorum önümüzdeki hafta değerlendirilir" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de teklifin bu yönde revize edileceğini açıkladı.

SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına ilişkin düzenlemenin de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kararlaştırılmasının ardından komisyon sürecinde teklife eklenmesi bekleniyor.

Çalışma hayatıyla ilgili hazırlanan kanun teklifi bu hafta içinde Meclis'e sunulacak.

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