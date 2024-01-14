Pençe-Kilit Operasyonu şehitlerine veda edildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun naaşı dün akşam askeri uçakla Ordu-Giresun Havaalanı'na oradan ise karayolu ile memleketi Giresun'un Görele ilçesine getirildi. Şehit için bugün Görele Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. 3 çocuk babası Şerif Ali ve Fatma Köroğlu çiftinin tek erkek evladı olan şehit Ahmet Köroğlu'nun cenaze törenine şehit yakınlarının yanı Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci, Giresun Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, Giresun İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Özgür Özer, Giresun Belediye başkanı Aytekin Şenlikoğlu, TBMM İdari Amiri AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Giresun milletvekili Ali Temür, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tören sonrası öğle namazının ardından şehit için cenaze namazı kılınırken, Giresun İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu ilçenin Çatakkırı köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Ordu şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde şehir düşen Ordulu İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişiminde çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu. Ordu nüfusuna kayıtlı İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar da (22) çatışmada şehit düştü. Atar'ın cenazesi dün (13 Ocak) Şırnak'ta yapılan askeri törenin ardından aynı gün Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirildi.

Şehit Atar'ın cenazesi Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda askeri törenle karşılandı. Şehidin ailesi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Askeri törenle karşılanan şehidin cenazesi daha sonra dualar eşliğinde Ordu'nun Ünye ilçesine götürüldü.

Bugün Ünye Devlet Hastanesi'nden alınan şehidin naaşı, memleketi İkizce ilçesine getirildi. Burada evinden alınan helallik sonrası Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip tören düzenlendi. Şehidin yakınları burada gözyaşı döktü. Şehit Murat Atar, burada kılınan cenaze namazının ardından Bolluk Mahallesi'nde toprağa verildi.

Aksaraylı şehit üsteğmen gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonunda terörist gruplarla girilen çatışmada şehit düşen Piyade Üsteğmen Gökhan Delen memleketi Aksaray'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi karşısındaki Irak'ın kuzeyinde Metina Vadisi ile Zap Bölgesinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda görevli Piyade Üsteğmen Gökhan Delen (31), üs bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li terörist grup ile girilen çatışmada şehit düştü. Şehit üsteğmenin dün akşam saatlerinde memleketi Aksaray'a ulaşan cenazesi bugün Somuncu Baba Külliyesi Morgundan alınarak ilk önce helallik alınması için şehidin Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Burada helallik alındıktan sonra konvoy eşliğinde yola çıkan şehidin cenazesi Aksaray Ulu Camiine getirildi. Yüzlerce vatandaşın katıldığı törende terörü lanetleyen sloganlar da atıldı. Güçlükle ayakta duran şehidin babası Bayram Delen (56), annesi Zeynep Delen (55) ve kardeşleri şehit üsteğmenin tabutu başında ağıtlar yakarak gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aksaray Şehitliğinde defnedildi.

Törene, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, milletvekilleri, Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Ali Bayer, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.