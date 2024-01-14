Mardin'de hafif ticari araç takla attı: 3'ü ağır 4 yaralı
Mardin'in Artuklu ilesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2024 15:54, Son Güncelleme : 14 Ocak 2024 16:30
İlçenin Kabala Mahallesi'nde hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. 3'ü ağır 4 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.