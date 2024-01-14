Fren yerine gaza bastı, bahçe duvarından aştı

Kazaya neden olan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Sürücünün polisteki ifadesinde gaz ve fren pedallarını karıştırdığı için kaza yaptığını söylediği öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü ve yanında bulunan eşi kazadan yara almadan kurtulurken, otomobilin çarptığı dairenin duvarında hasar olduğu tespit edildi.

Avcılar'da fren yerine gaza basan sürücü, kaza yaptı.

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