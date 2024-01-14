Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Faizde bu yılki toplam artış 34 puan olarak gerçekleşti.

Buna göre; Merkez Bankası ocak ayı faiz kararı 25 Ocak 2024 tarihinde saat 14.00'da açıklanacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı yılın ilk faiz kararı için takvim belli oldu.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 2023 yılının son faiz kararında politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,5'e yükseltmişti. Şimdi gözler 2024 yılının ilk faiz kararına çevrildi. Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri kısa bir zaman kaldı. İşte, 2024 Ocak TCMB PPK toplantı tarihi...

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