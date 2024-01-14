D-100'de zincirleme kaza: 10 yaralı
İstanbul Büyükçekmece'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde ilerleyen 2 otomobile çarptı. Kazada 10 kişi yaralandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Ocak 2024 16:30, Son Güncelleme : 14 Ocak 2024 16:31
D-100 Karayolu'nda meydana gelen Silivri istikametinde ilerleyen otomobil sürücüsü iddiaya göre, direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde ilerleyen 2 araca çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazaya neden olan otomobildeki 2 kişi sıkıştıkları yerden sağlık ekiplerince çıkarıldı.
Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan bebeğin yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.