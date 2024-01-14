Antalya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Antalya'nın Kaş ilçesinde hafif ticari araç devrildi. Meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2024 17:25, Son Güncelleme : 14 Ocak 2024 17:26
M.D'nin kullandığı hafif ticari araç, Beldibi Mahallesi Kıbrıs Deresi mevkiinde yol kenarındaki ormanlık alana devrildi.
Araçta bulunan Hafize Eren kaza yerinde öldü, Ayşe D. ile Mustafa Eren yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Elmalı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.