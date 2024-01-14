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Yeni haftada hava nasıl olacak?

Hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin üstüne çıkacak. Yurt genelinde görülecek yağışlar, genellikle yağmur şeklinde olacak. Doğu Anadolu'da ise kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Ocak 2024 18:11, Son Güncelleme : 14 Ocak 2024 18:36
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Yeni haftada hava nasıl olacak?

eni haftada soğuk hava yurdu terk edecek. Hava sıcaklığı yükselecek.

Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirterek şunları söyledi:

"Batı ve iç bölgelerin tamamında sıcaklıklar hızla artacak ve mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Salı çarşamba ve perşembe günü de yine kademeli bir artışla yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesini bekliyoruz."

Yağışlar kuvvetini artıracak

Yağışlar, salı kuvvetini artıracak. Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun yüksek bölgeleri ile Akdeniz'in doğusunda kar ve karla karışık yağmur görülebilecek.

Çelik, yağışlarla ilgili şu bilgileri de paylaştı:

"Pazartesi günü için kıyı Ege ve Akdeniz'de görülecek yağışlar, salı günü için Doğu Anadolu'nun doğu haricinde tüm yurtta görülecek. Marmara, kıyı Ege, Akdeniz bölge genelinde kuvvetli yağış bekliyoruz."

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