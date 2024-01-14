Trabzon'da soba zehirlenmesi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir apartmanda oturan Savaş Terzi'den haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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