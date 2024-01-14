Bakan Fidan ve Güler TBMM'yi bilgilendirecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, salı günü terör saldırılarıyla ilgili TBMM'yi bilgilendirecek.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 14 Ocak 2024 19:00, Son Güncelleme : 14 Ocak 2024 19:01
TBMM Genel Kurulu, 16 Ocak Salı günü saat 15.00'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında açılacak.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör saldırılarına yönelik Genel Kurulu bilgilendirecek.
Bilgilendirmenin ardından parti grupları adına konuşmalar yapılacaktır.
Görüşmelerin tamamlanmasından sonra ise terörü lanetleyen ve terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğine dair TBMM Başkanlık tezkeresi okunup oylanacak.