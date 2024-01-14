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Bağdat Yunus Emre Enstitüsü'nde ilk Türkçe dersi verildi

Iraklı öğrenciler, başkent Bağdat'taki Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) ilk Türkçe dersine başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2024 19:20, Son Güncelleme : 14 Ocak 2024 19:12
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Bağdat Yunus Emre Enstitüsü'nde ilk Türkçe dersi verildi

YEE, Bağdat'ta düzenlediği programla ilk Türkçe dersi için kapılarını Iraklılara açtı.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, burada yaptığı konuşmada, "66 ülkede 89 merkezde faaliyet gösteren Türkiye'nin bir diğer marka değeriyle bir araya geldik. Bugüne kadar çeşitli faaliyetlerine katıldığımız ve markamızı dünyaya tanıtan Türk Maarif Vakfı ve TİKA gibi kuruluşlarımıza Bağdat'ta Yunus Emre Enstitüsü de eklendi." dedi.

Irak ve Türkiye arasındaki kültürel diplomasinin köklerinin tarihi derinliğine işaret eden Büyükelçi Güney, iki ülke arasındaki bağları yeni nesle "Türkçeyi sevdirerek" güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Güney, Irak'ta Türkçeye çok yoğun ilgi gösterildiğini, Türkçe eğitiminin de bu ilgiye cevap vermek için yürütülen faaliyetlerden biri olduğunu ifade etti.

AA muhabirine konuşan YEE Bağdat Koordinatörü Ahmet Can Turgut, Bağdat'ta faaliyete başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını, iki ülke arasındaki kültürel bağları enstitünün faaliyetleriyle daha da güçlendireceklerini dile getirdi.

Türkçe dersleri için 70 Iraklı öğrencinin kayıt yaptırdığını belirten Turgut, Irak İçişleri ve Savunma Bakanlığıyla imzalanan mutabakat sonucunda mart ayında Iraklı kamu personellerine yönelik de Türkçe eğitiminin başlayacağını kaydetti.

Turgut, Bağdat dışındaki illerde yaşayanlar için de çevirim içi kurs ilanlarının başladığını aktararak, önümüzdeki süreçte Türkçe derslerinin yanı sıra, kültürel, bilimsel ve akademik eğitimler, meslek edindirme kursları, sinema buluşmaları gibi aktivitelerin de olacağını aktardı.

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