MİT'ten Suriye'de operasyon: 23 hedef imha edildi
Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK'nın Irak'ta güvenlik güçlerimize yönelik gerçekleştirdiği saldırının ardından Suriye'de bulunan PKK hedeflerini imha etti. MİT, söz konusu operasyonlarda Suriye'de örgüte ait 23 hedefi imha etti.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 14 Ocak 2024 20:30, Son Güncelleme : 14 Ocak 2024 21:04
Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK'nın Irak'ta güvenlik güçlerimize yönelik gerçekleştirdiği saldırının ardından Suriye'de bulunan PKK hedeflerini imha etti.
MİT, söz konusu operasyonlarda Suriye'de örgüte ait 23 hedefi imha etti.