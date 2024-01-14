Sagiv Jehezkel'den skandal gol sevinci! Katil İsrail'in propagandasını yaptı: Kadro dışı bırakıldı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor'un 2. dakikada bulduğu gole Antalyaspor, 68. dakikada yanıt verdi.

GOL SEVİNCİ MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ

68. dakikada Safuri'nin sağ kanattan ceza sahası içine ortasında Jehezkel'in kafa vuruşu ağlarla buluştu ve maçın skorunu belirleyen gol geldi. Ancak golden çok Jehezkel'in yaptığı gol sevinci konuşuldu.

KATİL İSRAİL PROPAGANDASI YAPTI

Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor'a attığı golden sonra kolundaki bandaja çizdiği işgalci İsrail bayrağı ve 7 Ekim tarihiyle fotoğraf verdi.

Antalyaspor'dan açıklama