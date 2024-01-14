İstanbul'da yaya yollarını kullanan motosikletlere ceza kesildi
İstanbul'da, sahildeki yaya yollarında motosiklet kullandığı belirlenen sürücülere para cezası kesildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2024 22:00, Son Güncelleme : 14 Ocak 2024 21:50
Polis ekipleri, Zeytinburnu ve Kadıköy sahillerinde yürüyüş yapılan yollarda motosiklet kullanımını önlemek için denetim yaptı.
Denetimlerde, yaya yolunu kullandığı tespit edilen motosiklet sürücülerinin ehliyet ve ruhsatlarını kontrol etti.
Zeytinburnu'ndaki denetimde 5 motosiklet sürücüsüne yaya yolunu kullandıkları gerekçesiyle toplam 43 bin 576 lira para cezası uygulandı.