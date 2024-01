Taşımalı eğitimde yaş şartına uygun yeterli sayıda araç bulunamaması durumunda ne yapılır?

Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde; "Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları on iki yaşından büyük olmayacaktır. Taşıtların yaşı fabrikasınca imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanacaktır." hükmü ile aynı Yönetmeliğin Geçici 3'üncü maddesinin birinci fıkrasında; "Covid-19 salgını nedeniyle okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen fabrikasınca imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak şartıyla on iki yasından küçük olması zorunluluğu, muayeneden geçmiş olması kaydıyla 1/7/2025 tarihine kadar on beş yaşından küçük olması seklinde uygulanır." hükmüne yer verilmiştir.

Öğrenci Taşıma Uygulaması kapsamında yapılacak taşıma hizmet alım ihalelerine katılım olmaması veya uygun nitelikte araç temin edilememesi durumlarında, Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinin Yönetmelik'in "İhalelerde dikkat edilecek hususlar" başlıklı 16. maddesinin (ı) bendinde yer alan "İhale işlemlerinin zamanında yapılamaması veya yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için mahalli mülki idare amirlerince gerekli tedbirler alınır." hükmü bulunmaktadır.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 05.12.2023 tarih ve 91341681 sayılı görüş yazısında; "mülki idare amirlerince öğrencilerin kamu kurum ve kuruluşlarına ait araçlarla eğitime erişimlerinin sağlanmasına yönelik çalışmaların başlatılması, sorunun bu yolla da çözülemediği durumlarda çözüm bulununcaya kadar periyodik bakım ve kontrolleri yapılmış ticari tescilli diğer araçların kullanılmasına ilişkin hazırlıkların yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR