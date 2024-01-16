MEB, kiralama işlemleri hakkında usul ve esaslar hazırlayacağını duyurdu

Yukarıda yer verdiğimiz haberimizde yer alan resmi yazılarda; "mülkiyeti Hazineye ait olup Milli Eğitim Bakanlığımıza tahsis edilen taşınmazlar üzerinde yer alan okul/kurumlarda bulunan ve ticari amaçla kullanılması mümkün olan açık alan, salon ve benzeri yerlere ilişkin kiralama işlemi yapılmayacağına dair kısıt devam etmektedir." açıklamalarına yer vermiştik.

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 09.01.2024 tarih ve 93995564 sayılı yazılarında aşağıdaki açıklamalarda bulunmuştur.

Mülkiyeti Hazineye ait olup Bakanlığımıza tahsis edilen taşınmazlar üzerinde yer alan ve ticari amaçla kullanılması mümkün olan açık alan, salon, bahçe duvarları, otopark, depo ve benzeri amaçlarla kiraya verilebilecek kısımların Bakanlığımız (Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) tarafından 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu kapsamında üçüncü kişilere kiralanması suretiyle işlettirilmesine yönelik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında 08/01/2024 tarihinde "Mülkiyeti Hazineye Ait Olup Milli Eğitim Bakanlığına Tahsis Edilen Taşınmazlar İle Bu Taşınmazlar Üzerinde Yer Alan Yerlerin Kiralanmasına Dair Bakanlıklar Arası İşbirliği Protokolü" imzalanmıştır.

Bu Protokol ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında imzalanan 25/08/2022 tarihli Protokol yürürlükten kaldırılmıştır. Bu nedenle mülga Protokolün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Strateji Geliştirme Başkanlığının 25.08.2022 tarihli ve 55926412 sayılı yazısı ve 18.01.2023 tarihli ve 68649350 sayılı yazılar da yürürlükten kaldırılmıştır.

Mülkiyeti Hazineye ait olup Bakanlığımıza tahsis edilen taşınmazlar üzerinde yer alan ve ticari amaçla kullanılması mümkün olan açık alan, salon, bahçe duvarları, otopark, depo ve benzeri amaçlarla kiraya verilebilecek kısımların (büfe, kantin, çay ocağı, yemekhane ve kafeterya hariç) üçüncü kişilere kiralanması suretiyle işlettirilmesine ilişkin usul ve esaslar 08/01/2024 tarihli Protokol gereğince Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek ve duyurulacaktır. Bu amaçla yapılacak çalışma tamamlandığında işlem tesis edilmesi mümkün olacaktır.

İşte o resmi yazı;

Ahmet KANDEMİR