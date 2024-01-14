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İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalyaspor-Trabzonspor maçında yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2024 23:46, Son Güncelleme : 14 Ocak 2024 23:48
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İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında soruşturma

Bakanı Yılmaz Tunç, Antalyaspor-Trabzonspor maçında golden sonra İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan adli soruşturma başlatıldığını duyurdu

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün oynanan Antalyaspor-Trabzonspor Süper Lig müsabakasında attığı golden sonra İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. 100 günü aşkın süredir, çocuk kadın, genç yaşlı demeden Gazze'de soykırım yaparak insanlık suçu işleyen İsrail'in saldırılarını bir kez daha lanetliyorum. Filistinli mazlumların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."

Kadro dışı bırakıldı

İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor maçında attığı golün ardından, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlangıç tarihine atıfla bileğine "Davut Yıldızı" ve "100 gün. 7 Ekim" yazısını göstererek İsrail propagandası yaptı.

Jehezkel'in gol sevincine tepki yağdı. Antalyaspor, Jehezkel'in kadro dışı bırakıldığını açıkladı:

"Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68'inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel'in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

Yönetim kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir."

"Milli değerler her şeyden üstündür, sözleşmesi feshedilecek"

Yaşanan olayların ardından Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe yaptığı açıklamada, "Fotoğrafı gördüm. Milli değerlerimiz her şeyin üstündedir. Futbolcu bize ne kadar kazandırırsa kazandırsın. Savunmasını alacağız ve büyük olasılıkla kadro dışı bırakacağız. Savunmasının ardından sözleşmesini de feshederek takımla yollarını ayrıcağız. Bizim milli değerlerimiz her şeyden daha önemlidir" diye konuştu.

Saygı duruşuna katılmamak için kadro dışı kalmıştı

Jehezkel, Antalyaspor'un geçtiğimiz haftalarda Gaziantep FK deplasmanında oynanan maç öncesi Filistin için yapılan saygı duruşuna katılmak istememesi üzerine 1 hafta boyunca geçici olarak kadro dışı kalmıştı.

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