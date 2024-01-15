15 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları
15 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1 - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kızılcahamam Çam Otel'de düzenlenecek Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi II. Koruyucu Aile Temelli Çocuk Koruma Sistemi Çalıştayı'na katılacak.
(Ankara/10.00)
EKONOMİ FİNANS
1 - Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 2024 yıllık toplantısı İsviçre'nin Davos kasabasında "Güvenin Yeniden İnşası" temasıyla başlayacak.
(Davos/10.00)
2- TÜİK, 2023 Kasım dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistikleri, süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1 - İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
GÜNCEL
1 - Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için bayrak töreni öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 20. haftası, Galatasaray-Mondihome Kayserispor karşılaşmasıyla tamamlanacak.
(İstanbul/20.00)
2- Trendyol 1. Lig'in 18. haftası, Altay-Astor Enerji Şanlıurfaspor müsabakasıyla sona erecek.
(İzmir/20.00)
3- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası, Bahçeşehir Koleji-Manisa Büyükşehir Belediyespor maçıyla tamamlanacak.
(İstanbul/19.00)
4- Basketbol erkeklerde ING Türkiye Kupası'nın kura çekimi Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
(İstanbul/13.00)
5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 14. haftasına, Kastamonu Belediyespor-Görele Belediyespor maçıyla devam edilecek.
(Kastamonu/15.30)