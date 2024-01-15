15 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1 - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kızılcahamam Çam Otel'de düzenlenecek Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi II. Koruyucu Aile Temelli Çocuk Koruma Sistemi Çalıştayı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1 - Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 2024 yıllık toplantısı İsviçre'nin Davos kasabasında "Güvenin Yeniden İnşası" temasıyla başlayacak.

(Davos/10.00)

2- TÜİK, 2023 Kasım dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistikleri, süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1 - İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1 - Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için bayrak töreni öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 20. haftası, Galatasaray-Mondihome Kayserispor karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 18. haftası, Altay-Astor Enerji Şanlıurfaspor müsabakasıyla sona erecek.

(İzmir/20.00)

3- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası, Bahçeşehir Koleji-Manisa Büyükşehir Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00)

4- Basketbol erkeklerde ING Türkiye Kupası'nın kura çekimi Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/13.00)

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 14. haftasına, Kastamonu Belediyespor-Görele Belediyespor maçıyla devam edilecek.

(Kastamonu/15.30)