Papa Franciscus, istifa etmenin açık bir olasılık olduğunu ama şu an düşünmediğini söyledi

e-Devlet şifre işlemleri, Türksat abone merkezlerinden de yapılabilecek
e-Devlet şifre işlemleri, Türksat abone merkezlerinden de yapılabilecek
3 Ay Ertelemeli Düşük Faizli 100.000 TL!
3 Ay Ertelemeli Düşük Faizli 100.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
MİT, PKK'nın sorumlularından Hülya Mercen'i etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'nın sorumlularından Hülya Mercen'i etkisiz hale getirdi
Aile Bakanı açıkladı: Sosyal yardım ödemelerine yüzde 50 artış yapıldı
Aile Bakanı açıkladı: Sosyal yardım ödemelerine yüzde 50 artış yapıldı
Okullar, haftaya şehitlere saygı duruşuyla başladı
Okullar, haftaya şehitlere saygı duruşuyla başladı
İşçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti
İşçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti
Şehitlere yönelik provokatif paylaşımda bulunan 170 şüpheli tespit edildi
Şehitlere yönelik provokatif paylaşımda bulunan 170 şüpheli tespit edildi
Erdoğan son dokunuşları yapıyor, aday listeleri revize sonrası açıklanacak
Erdoğan son dokunuşları yapıyor, aday listeleri revize sonrası açıklanacak
Emekli zammı şubatta hesapta
Emekli zammı şubatta hesapta
Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu gözaltına alındı
Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu gözaltına alındı
4 ilde eğitime kar engeli
4 ilde eğitime kar engeli
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Bakan Fidan ve Güler TBMM'yi bilgilendirecek
Bakan Fidan ve Güler TBMM'yi bilgilendirecek
Depremde hayatını kaybeden vatandaşların mirasçılarına yönelik duyuru
Depremde hayatını kaybeden vatandaşların mirasçılarına yönelik duyuru
AK Parti'nin ertelenen tanıtım toplantısı ne zaman yapılacak?
AK Parti'nin ertelenen tanıtım toplantısı ne zaman yapılacak?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye sandığa gidiyor: Listede adı olmayanlar ne yapmalı?
Türkiye sandığa gidiyor: Listede adı olmayanlar ne yapmalı?
Togg fırsatçısı firmalara ceza
Togg fırsatçısı firmalara ceza
Pençe-Kilit Operasyonu şehitlerine veda edildi
Pençe-Kilit Operasyonu şehitlerine veda edildi
Çalışma hayatıyla ilgili yeni kanun teklifi Meclis'e sunulacak
Çalışma hayatıyla ilgili yeni kanun teklifi Meclis'e sunulacak
MSB: Saldırı girişimindeki 7 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Saldırı girişimindeki 7 terörist etkisiz hale getirildi
Belediyeden kadrolu işçilere yüzde 100 zam
Belediyeden kadrolu işçilere yüzde 100 zam
İYİ Parti 8 ayda 6 milletvekili kaybetti
İYİ Parti 8 ayda 6 milletvekili kaybetti
Otomotiv üretimi 2023'te 1,5 milyonu buldu
Otomotiv üretimi 2023'te 1,5 milyonu buldu
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Provokatif paylaşım yapan 126 hesap tespit edildi: 14 gözaltı
Provokatif paylaşım yapan 126 hesap tespit edildi: 14 gözaltı
Kalleş pusuda oklar hep aynı adresleri gösteriyor
Kalleş pusuda oklar hep aynı adresleri gösteriyor
İBB itfaiyesindeki rüşvet tarifesi ortaya çıktı
İBB itfaiyesindeki rüşvet tarifesi ortaya çıktı
Emekli maaşına 'kök'ten çözüm
Emekli maaşına 'kök'ten çözüm
Ana sayfaHaberler Yaşam

Papa Franciscus, istifa etmenin açık bir olasılık olduğunu ama şu an düşünmediğini söyledi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, istifa etmenin tüm papalar için açık bir olasılık olduğunu ama şu an için bunu düşünmediğini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2024 07:30, Son Güncelleme : 15 Ocak 2024 07:32
Yazdır
Papa Franciscus, istifa etmenin açık bir olasılık olduğunu ama şu an düşünmediğini söyledi

Özel bir İtalyan televizyon kanalının programına katılan Papa, burada kendisi ve dünya meselelerine dair sorulara cevap verdi.

Özellikle geçen yıl bazı sağlık sorunları yaşayan ve geçen hafta içinde de bir program sırasında kendisini iyi hissetmediğini açıklayan 87 yaşındaki Papa Franciscus, nasıl olduğu sorusuna "Halen hayattayım." şeklinde yanıt verdi.

İstifa edip etmeyi düşünmediği sorusuna Papa Franciscus, "Bu bir düşünce, endişe ya da arzu değil, tüm papalara açık bir olasılık. Ancak bu, şu anda düşüncelerimin merkezinde değil. Hizmet edebileceğim müddetçe ilerleyeceğim." dedi. Papa, koşulların değişmesi halinde bunu düşünmesi gerekeceğini de kaydetti.

- "İnsanlığın kendi kendini yok etme kapasitesi beni korkutuyor"

Papa, programda ayrıca Gazze'deki Katolik cemaatiyle her gün görüştüğünü belirterek, "Her gün arıyorum onları ve bana yaşananlara dair korkunç şeyler anlatıyorlar; kaç Arap'ın öldüğünü ve kaç İsraillinin öldüğünü, kardeş olmaya çağrılan iki halkın birbirlerini yok ettiğini anlatıyorlar." dedi.

İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bugüne kadar savaşların hiç bitmediğini düşündüğünü ifade eden Papa, "Şimdi Ukrayna-Rusya ve Filistin-İsrail'i görüyoruz. Neden barış sağlanamıyor? Biraz utanarak söyleyelim, savaşların arkasında silah ticareti var." diye konuştu.

Kendisini korkutan bir şey olup olmadığı sorusuna da Papa, "Birkaç şey beni korkutuyor. Örneğin bu savaşın tırmanışı beni korkutuyor çünkü savaş adımlarının ilerlemesi insanı düşündürüyor. Nereye varacağız? Her şeyi yok eden nükleer silahlarla mı sona ereceğiz? İnsanlığın kendi kendini yok etme kapasitesi beni korkutuyor." cevabını verdi.

Aslen Arjantinli olan Papa Franciscus, papa seçildiği 2013'ten bu yana ülkesine gitmediğini ve özlediğini söyledi. Arjantinlilerin çok acı çektiğini ve onlar için endişeli olduğunu dile getiren Papa, Ağustos ayında Polinezya'ya gitmeyi planladıklarını sonrasında da Arjantin'e bir gezi yapabileceklerini ifade etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber