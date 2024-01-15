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Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'den İsrailli esirlerle ilgili kritik açıklama

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, son haftalarda Gazze'deki çok sayıda İsrailli esirden haber alınmadığını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2024 07:57, Son Güncelleme : 15 Ocak 2024 07:58
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Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'den İsrailli esirlerle ilgili kritik açıklama

İzzeddin el-Kassam Tugaylarının sözcüsü Ebu Ubeyde, "Aksa Tufanı" operasyonun 100'üncü günü dolayısıyla video görüntülü açıklama yaptı.

Ebu Ubeyde, son haftalarda Gazze Şeridi'ndeki çok sayıda İsrail esirinin akıbetinin belirsiz hale geldiğini ifade etti.

"Büyük olasılıkla çoğunun yakın zamanda öldürülmüş olacağını, kalanların da her an yaklaşan bir tehlikede olduğunu" aktaran Ebu Ubeyde, esir dosyasının tüm sorumluluğunun, Tel Aviv yönetimine ve İsrail ordusuna ait olduğunu vurguladı

100 günde İsrail'e ait bin askeri araç hizmet dışı kaldı

Gazze Şeridi'nde 100 gün boyunca bin İsrail askeri aracını hedef alarak hizmet dışı bıraktıklarını kaydeden Ebu Ubeyde, İsrail ordusuna karşı kullanılan mühimmatın ve silahların çoğunun Kassam'ın üretimi olduğunun altını çizdi.

Ebu Ubeyde, Gazze'ye yönelik saldırıların devam etmesi halinde direniş cephelerinden İsrail'e karşı saldırıları genişleteceklerine ilişkin bilgi aldıklarını aktardı.

Kassam Tugayları Sözcüsü, ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki camilerin çoğunu yok ettiğini 2 milyar Müslümana duyurmanın görevleri olduğunu vurguladı.

Kassam Tugayları Gazze'de esir 4 İsrailliyle ilgilenen birimle iletişimin kesildiğini duyurmuştu

Kassam Tugaylarının Telegram hesabından dün İsrailli esirlerle ilgili "Vakit geçiyor" ifadesi kullanılarak Arapça ve İbranice yazıların bulunduğu bir görüntü yayımlanmıştı.

Görüntüde, 2014 yılından bu yana Gazze'de esir tutulduğu belirtilen Oron Şaul ile Hadar Goldin isimli İsrail askerleri ve Avera Mengistu ile Hişam es-Seyyid isimli sivillerin fotoğrafları yer almıştı.

"10 yıl geçti, onları hatırlıyor musunuz? 2014 yılında Netanyahu hükümeti, çocuklarınızı ihmal etti ve hala geri getirmedi." ifadeleri yazan videoda Gazze'deki 4 esir İsrailliyle ilgilenen birimle iletişimin koptuğu belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 23 bin 968 Filistinli öldürüldü, 60 bin 582 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 188'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 522 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 350 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 161 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

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