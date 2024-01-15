Anayasa Mahkemesi 2024'de yoğun başladı: 18 Ocakta 13 dosya esastan görüşülecek

Ceza infaz kurumlarında çalışan kamu görevlileri sendikalı olabilecek mi?

Mahkemenin ilk kararını vereceği dosyalar arasında, Ceza infaz kurumlarında çalışan kamu görevlilerinin sendika üyesi olmasına engel olan 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 15. maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinin iptaline karar verilmesi talebi var.

Belediyedeki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin hüküm hakkında esastan karar verilecek

19/1/2023 tarihli ve 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 3. maddesiyle 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na eklenen geçici 48. maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "..., belediye..." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi görüşülecek

Madde hükmünde ne yer alıyor?

b) İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 28/11/2022 tarihi itibarıyla çalışmakta olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam eden ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına,

NOT: Anayasa Mahkemesi karaları geçmişe etkili olmayıp iptal kararı da verilse mevcut duruma etki etmeyecek

