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Ticaret Bakanlığı MERSİS'in mobil uygulamasını devreye aldı

Mobil uygulamayla, tüm şirket, ticari işletme ve şube kuruluş başvuruları ve bu başvuruların takibi, telefon, tablet gibi mobil cihazlar üzerinden yapılabiliyor- Vatandaşlar, uygulamayla, rızaları dışında kimlik bilgileri kullanılarak bir şirkette ortak veya yetkili olmalarının engellenmesi amacıyla kimlik numaraları üzerine kısıt ekleyebilecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2024 10:07, Son Güncelleme : 15 Ocak 2024 10:08
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Ticaret Bakanlığı MERSİS'in mobil uygulamasını devreye aldı

Ticaret Bakanlığınca, devreye alınan "Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) Mobil Uygulama" ile tüm şirket, ticari işletme, şube kuruluş başvuruları ve bu başvuruların takibi telefon, tablet gibi mobil cihazlar üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara daha iyi hizmet sunma amacıyla, verilen hizmetleri dijital ortama taşıyarak, hızlı, kolay ve güvenli bir ticari ortam tesis etme hedefine yönelik çalışmalara devam ediliyor.

Bakanlık bünyesindeki MERSİS de kamu hizmetlerinin dijital dönüşümünde önem taşıyan bilgi sistemleri arasında yer alıyor.

İç ticaretin dijitalleştirilmesi çalışmaları neticesinde, MERSİS işlemlerinin kapsamı genişletilerek, paydaş kurumlarla işbirliği içerisinde elden başvuru ihtiyacını ortadan kaldıran ve ticari hayatı kolaylaştıran birçok yeniliğe imza atıldı.

Dijitalleştirme çalışmaları çerçevesinde, "Bakanlık Temsilcisi Modülü", "E-Belge Uygulaması", "E-İlan Uygulaması", "Mevzuat Modülü", "Ticaret Sicili Müdürlükleri Randevu Modülü", "Yetki Kabul Modülü", "Yönetim Kurulu Kararı Modülü", "Genel Kurul Kararı Modülü" ile e-devlet kapısına entegre edilen pek çok hizmet devreye alındı.

Kısa süre önce devreye alınan MERSİS Mobil Uygulama da vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirildi. Söz konusu uygulamayla, tüm şirket, ticari işletme ve şube kuruluş başvuruları ve bu başvuruların takibi, telefon, tablet gibi mobil cihazlar üzerinden yapılabiliyor.

Uygulamayla, şirket ve ticari işletmelerin unvanı, adresi, sermayesi ve yetkilileri gibi temel bilgileri sorgulanabiliyor. Sahibi, ortağı veya yetkilisi olunan şirket ve ticari işletmelerin bilgilerine doğrudan ulaşılabiliyor.

Vatandaşlar, rızaları dışında kimlik bilgileri kullanılarak bir şirkette ortak veya yetkili olmalarının engellenmesi amacıyla ilave bir tedbir olarak kimlik numaraları üzerine kısıt ekleyebilecek.

Ayrıca, yetki kabul işlemleri elektronik ortamda yapılabilecek.

- MERSİS, mükemmellik ödülüne layık görüldü

İç ticaretin güvenli ve hızlı şekilde düzenlenmesi, işlemlerin rahat ve kolay yapılması amacıyla yapılan çalışmalar ve eklenen yeniliklerle MERSİS'in başarısı uluslararası alanda da tescillendi.

MERSİS'in "Yönetim Kurulu Kararı Modülü" ve "Genel Kurul Kararı Modülü", 61 üye ülkenin ticaret sicili işlemlerinden sorumlu kamu otoritelerinden oluşan "İşletme Sicilleri Forumu" (CRF) tarafından, "en prestijli ödül" olarak tanımlanan "CRF 2023 İnovasyon Mükemmellik Ödülü"ne layık görüldü.

Açıklamaya göre, Bakanlıkça, iç ticaretin dijitalleşmesine, ticari işlemlerin hızlı, kolay ve güvenli şekilde yürütülmesine, vatandaşlara daha nitelikli ve hızlı hizmet sunulmasına katkı sağlayan çalışmalara devam edilecek.

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