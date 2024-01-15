Konya merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Konya merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2024 10:11, Son Güncelleme : 15 Ocak 2024 10:12
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, FETÖ/PDY'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilen 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya merkezli İstanbul, Ankara, Antalya, Tokat, Balıkesir, Bursa ve Ordu'da yapılan eş zamanlı operasyonda zanlılardan 9'u gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.