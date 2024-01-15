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Altının gramı 1990 liradan işlem görüyor

Çeyrek altın 3 bin 330 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 570 liradan satılıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2024 10:12, Son Güncelleme : 15 Ocak 2024 10:13
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Altının gramı 1990 liradan işlem görüyor

Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1990 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,27 yükselişle 1980 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 1990 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 330 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 570 liradan satılıyor.

Yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, yüzde 0,3 artışla 2 bin 55 dolardan alıcı buluyor.

Analistler hafta boyunca takip edilecek yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, söz konusu verilerden alınacak sinyallerin emtia fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Önemli merkez bankaların, şahin para politikalarının sonuna geldiğine yönelik öngörüler güçlü kalmaya devam ederken, faiz indirimlerine ne zaman başlanacağına dair belirsizlikler varlık fiyatları üzerinde belirleyici olmayı sürdürüyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) ocakta faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını ifade ederek, bankanın mart toplantısında yüzde 73 ihtimalle faiz indirimlerine başlayacağının öngörüldüğünü dile getirdi.

Bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 60 ve 2 bin 80 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 40 ve 2 bin 20 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu aktardı.

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