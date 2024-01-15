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Van, Hakkari ve Bitlis'te 316 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava şartları nedeniyle 316 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2024 10:21, Son Güncelleme : 15 Ocak 2024 10:22
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Van, Hakkari ve Bitlis'te 316 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van'ın kırsal bölgelerinde etkili olan kar ve tipiden dolayı kapanan yolların açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları yüzünden il genelinde kapanan 671 mahalle ve mezra yolundan 555'i ekiplerce açıldı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı 116 mahalle ve mezra yolunun açılması için çalışma yapıyor.

- Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, etkili olan kar ve tipi dolayısıyla 25 köy yolunun kapalı olduğunu belirtti.

Kurtkan, köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Belediye ve Karayolları ekipleri de kent merkezi ve bağlantı yollarında kar temizleme çalışması yürüttü.

- Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Hakkari'de önceki gün olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 298 köy ve mezra yolundan 123'ü karla mücadele ekiplerinin aralıksız çalışması sonucu açıldı.

Kapalı 175 köy ve mezra yolunun açılması için de çalışmalarını sürdüren ekipler, kar nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlara yardım ediyor.

Belediye ekipleri ise kent merkezindeki cadde ve sokaklarda kar birikintilerini temizlemek için çalışmalara devam ediyor.

Hakkari-Şırnak kara yolu da Çukurca ilçesinin Çığlı köyü ve Şırnak'a bağlı Ortaköy sınırlarında düşen çığ nedeniyle kapandı.

Karayolları personeli, yolun açılması için çalışma yürütüyor.

Hakkari-Yüksekova kara yolunda 2 hafta önce heyelan meydana gelen noktada zaman zaman taş ve kaya parçaları düşmeye devam ediyor.

Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, ulaşımda aksamalara neden olan kaya parçalarını temizleyip söz konusu noktada kontrollü geçiş sağlıyor.

- Muş

Öte yandan Muş'ta 2 gün önce başlayan kar yağışı dolayısıyla kapanan 114 köy yolu açıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğunu aktardı.

Kardan kapanan köy yollarının tamamını açtıklarını anlatan Yentür, ekiplerin açılan yollarda genişletme çalışması yürüttüğünü kaydetti.

Yentür, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini bildirdi.

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