Milli Eğitim Bakanlığı ve ASELSAN'dan 'Yeşil Geleceğim' temalı resim yarışması

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geleneksel hale gelen ve bu yıl 7'ncisi düzenlenen yarışma ile gençlerin çevre konusundaki farkındalıklarının artırılmasının yanı sıra iklim değişikliğiyle mücadeleye dikkat çekilmesi hedefleniyor.

2050 yılı için net sıfır emisyon hedefini gerçekleştirmek için çalışmalarını yoğunlaştıran ASELSAN, yarışmanın temasını Türkiye'nin net sıfır emisyon hedefi çerçevesinde "yeşil gelecek" olarak belirledi. Resim yarışmasına Türkiye'nin dört bir yanındaki lise öğrencileri katılabilecek.

Öğrenciler, "Yeşil Geleceğim, Ailem ve Ben" temalı resim yarışmasına 14 Şubat'a kadar başvuru yapabilecek. Lise öğrencilerinin okul müdürlüklerine yapabileceği başvurular jüri tarafından değerlendirilecek. Yapılan değerlendirmelerin ardından yarışmada dereceye girecek öğrencilere ödülleri ASELSAN'da düzenlenecek törenle verilecek.

Türkiye'nin teknoloji lideri ASELSAN, sorumlu bir tüketim için sorumlu bir üretici olma inancı ile iklim değişikliği konusunu öncelikli başlıkları arasında değerlendiriyor. "Çevreyi gelecek nesillere emanet olarak görme" inancı ile çalışmalarını gerçekleştiren ASELSAN, her faaliyetini çevreye duyarlı bir yapı içinde yürütüyor.