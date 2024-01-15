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Batmanlı gencin İngiltere Premier Lig'e uzanan başarı hikayesi

Sivasspor'dan İngiltere Premier Lig takımlarından Brentford'e transfer olan, The Guardian'ın "Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği" arasında gösterdiği Yunus Emre Konak'ın başarısı, memleketinde gururla karşılandı- Yunus Emre ile 7 yaşındayken tanışan antrenörü Hamit Demir:"Müthiş bir idol oldu. Türkiye'deki oyuncuların gelişimi, hedeflerini büyütmesi için inanılmaz bir iş başardı. Türkiye'de eşi benzeri yok. 17 yaşında Premier Lig'e Türkiye'den hiçbir oyuncu gitmemiş bugüne kadar"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2024 12:36, Son Güncelleme : 15 Ocak 2024 12:36
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Batmanlı gencin İngiltere Premier Lig'e uzanan başarı hikayesi

- Batman'da Tüpraşspor altyapısında başlayan futbol yaşamını Avrupa'nın en prestijli liglerinden olan İngiltere Premier Lig'e taşıyan Yunus Emre Konak, genç futbolcu adaylarına da rol model oldu.

Batman'da 10 Ocak 2006'da dünyaya gelen ve futbola 2013'te kentteki Tüpraşspor altyapısında başlayan Yunus Emre, 2018'de Sivasspor altyapısına gitti.

Kırmızı-beyazlı ekipte bu sezon başında profesyonelliğe adım atan Yunus Emre, Süper Lig'de 17 maçın tamamında forma giyme şansı buldu.

Genç oyuncu, 18 yaş altı ve 21 yaş altı milli takımlarında da 6 kez forma giydi.

Yunus Emre Konak, The Guardian'ın hazırladığı "Dünya futbolunun 2006 doğumlu en iyi 60 genç yeteneği" listesinde de yer aldı.

Gösterdiği gelişim sonrası birçok takımın dikkatini çeken genç Yunus, forma giydiği Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'dan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'a transfer oldu.

Batmanlı futbolcunun Avrupa'ya transferi, kendisini yetiştiren antrenörü Hamit Demir için de büyük gurur oldu.

- "7 yaşındayken annesi elinden tutup getiriyordu"

Yunus Emre ile 7 yaşındayken tanışan 1955 Batman Belediyespor altyapı antrenörü Hamit Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencisinin Brentford'a transfer olmasından dolayı büyük bir gurur yaşadığını söyledi.

Yunus Emre'nin çocuk yaşta Tüpraşspor'un altyapısına gelerek futbola başladığını anlatan Demir, "Yunus Emre 7 yaşındayken annesiyle birlikte geldi. 7 yaşında olduğu için tek başına gidip gelemiyordu, annesi elinden tutup getiriyordu. 4-5 yıl Tüpraşspor'da antrenmanlara çıktı." dedi.

Yunus Emre'nin Tüpraşspor'un ardından 2017'de 1955 Batman Belediyespor'da oynamaya başladığını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Ben 2017'de 1955 Batman Belediyespor'a geçince Yunus Emre de benimle birlikte geldi. Aynı yıl Antalya'da Türkiye Futbol Antrenörleri Derneğinin (TÜFAD) düzenlediği turnuvaya gittik. Orada üstün bir performans sergileyince Sivasspor'a transfer oldu. Yunus Emre'yi babasıyla birlikte götürüp Sivasspor'a teslim ettik. 3-4 yıllık Sivasspor altyapı macerasından sonra Yunus Emre profesyonel oldu."

- "Anne ve babasına 'bu çocuk çok büyük bir topçu olacak' demiştim"

Demir, Yunus Emre'nin en büyük özelliğinin kendisinden daha büyük yaşlardaki çocuklarla ikili mücadeleye girip, kazanması olduğunu ifade ederek, top kullanma yüzdesinin çok iyi olduğunu anlattı.

Yunus'un çok iyi bir oyuncu olduğunu aktaran Demir, şöyle konuştu:

"Şu anda 6 numara pozisyonunda oynuyor. Yunus Emre 8 numara pozisyonunda da oynayabilecek yetenekte. Tekniği ve motorik özellikleri çok gelişmiş. Anne ve babasına 'bu çocuk çok büyük bir topçu olacak' demiştim ve gerçekleşti. Ayrıca bundan dolayı da çok mutlu oldum."

Demir, Yunus Emre'nin İngiltere Premier Lig'e transfer olmasıyla Batman'daki sporcularda da büyük bir heyecan yaşandığını belirtti.

"Müthiş bir idol oldu. Türkiye'deki oyuncuların gelişimi, hedeflerini büyütmesi için inanılmaz bir iş başardı. Türkiye'de eşi benzeri yok. 17 yaşında Premier Lig'e Türkiye'den hiçbir oyuncu gitmemiş bugüne kadar." diyen Demir, genç sporcusuna başarı diledi.

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