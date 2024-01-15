MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı

Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 3 il, 10 büyükşehir ilçe, 42 ilçe için 55 belediye başkan adayı belirlendi.

MHP, Elazığ'da Murat Aygen, Isparta'da Yusuf Ziya Günaydın, Kars'ta Ötügen Senger'i il belediye başkan adayı olarak duyurdu.