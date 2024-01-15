Boş bulunan HSK üyeliği için 2 doçent, 4 profesör başvuru yaptı

Hakimler ve Savcılar Kurulunda (HSK) boşalan 1 üyelik için TBMM Başkanlığına 6 başvuru yapıldı.

HSK'ya üye seçimi için 8 Ocak'ta başlayan başvuru süresi, 12 Ocak'ta sona erdi.

TBMM'ye Doç. Dr. Hamdi Gökçe Zabunoğlu, Prof. Dr. Çetin Arslan, Prof. Dr. Abdulkerim Yıldırım, Prof. Dr. Bayram Keskin, Prof. Dr. Ender Ethem Atay ve Doç. Dr. Neslihan Göktürk başvuru yaptı.

Yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri kontenjanından HSK'ya 1 üye seçecek olan TBMM, başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderdi.

Karma Komisyon, seçimi yapmak üzere 17 Ocak Çarşamba günü saat 14.30'da AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplanacak.

Karma Komisyon, bir üyelik için 3 adayı, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla belirleyecek. Birinci oylamada aday belirleme işleminin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu aranacak. Bu oylamada da aday belirlenemediği takdirde her bir üyelik için en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile aday belirleme işlemi tamamlanacak.

TBMM Genel Kurulu da aynı usul ve nisapları gözeterek seçimi tamamlayacak.