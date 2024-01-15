Konyaspor, teknik direktör Fahrudin Ömerovic ile anlaştı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoşgeldin Fahrudin Ömerovic! Kulübümüz, Süper Lig 2023-2024 sezonu sonuna kadar Teknik Direktör Fahrudin Ömerovic ile prensip anlaşmasına varmıştır. Teknik Direktörümüz Ömerovic'e Konyaspor'umuzda başarılar dileriz." denildi.

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