Dava açtığı mevzuatın mülga olduğundan haberi yoktu, masraf İdareye yüklendi

Davanın açıldığı tarihte yürürlükte olmayan mevzuat için açılan davada esasa girmeye gere yoktur

Davalı idarenin . günlü, . sayılı kararıyla dava konusu işlemin yürürlükten kaldırıldığı, davacı tarafından işlem yürürlükten kaldırıldıktan sonra 08/03/2022 tarihinde Yönerge'nin ilgili maddelerinin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı, bu durumda; davanın açıldığı tarihte yürürlükte olmayan düzenlemenin ilgili maddelerine karşı açılan davada, davanın açıldığı tarih itibariyle ortada idari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem bulunmadığından, davanın esasının incelenmesinin mümkün değildir.

Mevzuatın kaldırıldığının personele duyurulması gerekirdi

Davanın esasının incelenmesinin mümkün olmadığı, yargılama gideri ile vekalet ücretine gelince; ilgili Yönerge'nin yürürlükten kalktığına dair bilgilendirme yapılmadığı gibi tebliğ yerine geçen bir işlem de tesis edilmediğinden (ilan v.s), davanın açıldığı andaki hukuki duruma göre davacının haksız olduğunun kabulü hakkaniyete uygun düşmeyeceğinden, yargılama gideri ile vekalet ücretinin davalı idareye yükletilmesi gerekir.



T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

Esas No: 2022/4517

Karar No: 2023/2941

İSTEMİN KONUSU:

. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesince verilen. günlü, E:., K:. sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem:

Davacı tarafından, Ordu Üniversitesi Senatosunun. günlü, . sayılı kararıyla kabul edilen Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Performans Değerlendirme Yönergesi'nin 1, 2, 5, 7, 10, 11, 12, 16. maddelerinin iptaline karar verilmesi istemiyle dava açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

(Kapatılan) ... İdare Mahkemesinin. günlü, E:., K:. sayılı kararıyla; davalı idarenin . günlü, . sayılı kararıyla dava konusu işlemin yürürlükten kaldırıldığı, davacı tarafından işlem yürürlükten kaldırıldıktan sonra 08/03/2022 tarihinde Yönerge'nin ilgili maddelerinin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı, bu durumda; davanın açıldığı tarihte yürürlükte olmayan düzenlemenin ilgili maddelerine karşı açılan davada, davanın açıldığı tarih itibariyle ortada idari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem bulunmadığından, davanın esasının incelenmesinin mümkün olmadığı, yargılama gideri ile vekalet ücretine gelince; ilgili Yönerge'nin yürürlükten kalktığına dair bilgilendirme yapılmadığı gibi tebliğ yerine geçen bir işlem de tesis edilmediğinden (ilan v.s), davanın açıldığı andaki hukuki duruma göre davacının haksız olduğunun kabulü hakkaniyete uygun düşmeyeceğinden, yargılama gideri ile vekalet ücretinin davalı idareye yükletilmesi gerektiği gerekçesiyle davanın incelenmeksizin reddine, 215,90 TL yargılama gideri ile dosya tekemmül etmeden karar verildiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 6/1 maddesi uyarınca belirlenen 1.275,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine hükmedilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi Kararının Özeti:

. Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin temyize konu kararıyla; Mahkeme kararının usul ve hukuka uygun bulunması nedeniyle, istinaf başvursunun reddine hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davalı İdare tarafından; Yönerge'nin yürürlükten kaldırıldığı tarihin 04/03/2022 olduğu ancak UYAP'tan incelendiğinde davanın 08/03/2022 tarihinde açıldığı, yerel mahkeme tarafından 25/03/2022 tarihinde ilk incelemeye alındığı, bu tarihler göz önüne alındığında davacının davayı açmış olduğu tarih ve yerel mahkemenin ilk incelemeye aldığı tarihin Yönerge'nin yürürlükten kaldırıldığı tarihten çok sonra olduğu, dava konusu edilen Yönerge, tebliği gerekmeyen bir düzenleyici işlem olup, vekalet ücreti ve yargılama giderinin de davayı açmakta haksız taraf olan davacı tarafa yükletilmesi gerektiği ileri sürülerek, Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI:

Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : .

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; Danıştay Sekizinci Dairesinin 17/11/2022 günlü, E:2022/6988, K:2022/6639 sayılı gönderme kararıyla Dairemize iletilen dosyada, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen . günlü, E:., K:. sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı İdare üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7035 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara ve bir örneğinin de . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın, kararı veren (Kapatılan) ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 25/05/2023 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

