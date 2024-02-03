'Zorla istifa dilekçesi aldılar' savunması istinaf aşamasında kabul görmedi

İlk derece mahkemesi bu savunmayı kabul etmişti

daire başkanlığı görevinde bulunan davacıdan iradesi dışında alınan istifa dilekçesi işleme konularak şube müdürlüğüne atanmasına olanak bulunmadığı, bunun dışında davalı idarece, davacının görevinden alınmasını gerektirecek, görevinde yetersiz ve verimsiz olduğuna ilişkin hukuken geçerli somut bilgi ve belgenin de sunulamaması karşısında, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.

Danıştay kararı bozunca istinaf karar değiştirdi.

Davacı hakkında tesis edilen ilk atama işlemi ve bu işleme yönelik açılan davanın safahatı ve verilen yargı kararlarının bir bütün halinde değerlendirilmesinden, ... Büyükşehir Belediye Başkanlığında daire başkanı olarak görev yapan davacının şube müdürü olarak atanmasına ilişkin işlem hukuka uygundur.

T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

Esas No: 2023/1211

Karar No: 2023/2495

İSTEMİN KONUSU:

. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesince verilen. günlü, E:., K:. sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava; ... Büyükşehir Belediye Başkanlığında daire başkanı olarak görev yapan davacı tarafından, 15/02/2020 tarihli istifa dilekçesi gerekçe gösterilerek şube müdürü olarak atanmasına ilişkin... günlü, ... sayılı işlemin iptali ile mahrum kaldığı parasal-özlük haklarının idari işlem tarihinden itibaren uygulanacak yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:



... İdare Mahkemesinin. günlü, E:., K:. sayılı kararıyla; daire başkanlığı görevinde bulunan davacıdan iradesi dışında alınan istifa dilekçesi işleme konularak şube müdürlüğüne atanmasına olanak bulunmadığı, bunun dışında davalı idarece, davacının görevinden alınmasını gerektirecek, görevinde yetersiz ve verimsiz olduğuna ilişkin hukuken geçerli somut bilgi ve belgenin de sunulamaması karşısında, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşıldığı; nitekim benzer bir uyuşmazlığa ilişkin olarak . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Daire'sinin . tarih ve E.. K. sayılı kararının da bu yönde olduğu; öte yandan dava konusu işlemin iptaline karar verildiğinden, davacının bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının yasal faiziyle ödenmesi gerektiği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, parasal hakların ödenmesi isteminin kabulüne, davacının işlem nedeniyle mahrum kaldığı parasal ve özlük haklarının hakediş tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine hükmedilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen . günlü, E:., K:. sayılı kararıyla; usul ve esas yönünden hukuka uygun olan İdare Mahkemesi kararının kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığı anlaşıldığından, istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

Danıştay İkinci Dairesinin 01/06/2022 günlü, E:2022/630, K:2022/3172 sayılı kararıyla; davacı tarafından, davalı idare bünyesinde Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı olarak görev yapmakta iken, bu görevinden alınarak, tekniker kadrosuna atanmasına ilişkin . tarih ve . sayılı işlemin iptali ve işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine ve özlük haklarının iadesine karar verilmesi istemiyle açılan davada, ... İdare Mahkemesinin ... günlü, E:., K:. sayılı kararıyla; dava konusu işlemin iptaline, yoksun kalınan parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmedildiği, anılan karara karşı davalı İdare tarafından istinaf yoluna başvurulduğu, . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin . günlü, E:., K:. sayılı kararıyla; davalı idarenin istinaf başvurusunun kabulüne, ... İdare Mahkemesinin . gün ve E:., K:. sayılı kararının kaldırılmasına, davanın reddine hükmedildiği, söz konusu kararın, temyiz incelemesi sonucu Danıştay İkinci Dairesince verilen 09/02/2022 günlü, E:2021/17714, K:2022/294 sayılı kararla gerekçesi düzeltilmek suretiyle onanarak kesinleştiği, bu itibarla; davacının, ilk işleme karşı açtığı davada, . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince, dava konusu işlemin iptali yolunda ... İdare Mahkemesi tarafından verilen kararın kaldırılması ve davanın reddine hükmedilmesi sonrasında, davanın reddine ilişkin hükmün, Danıştay İkinci Dairesi kararıyla gerekçesi değiştirilmek suretiyle onandığı göz önüne alındığında, söz konusu yargı kararı çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda yeniden bir karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen . günlü, E:., K:. sayılı kararın bozulmasına hükmedilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi Kararının Özeti:

. Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin, Danıştay İkinci Dairesinin 01/06/2022 günlü, E:2022/630, K:2022/3172 sayılı bozma kararına uymak suretiyle verdiği temyize konu kararıyla; davacı hakkında tesis edilen ilk atama işlemi ve bu işleme yönelik açılan davanın safahatı ve verilen yargı kararlarının bir bütün halinde değerlendirilmesinden, ... Büyükşehir Belediye Başkanlığında daire başkanı olarak görev yapan davacının şube müdürü olarak atanmasına ilişkin . günlü, . sayılı işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davalı İdarenin istinaf başvurusunun kabulüne, ... İdare Mahkemesinin . günlü, E:., K:. sayılı kararının kaldırılmasına, davanın reddine hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından; davalı kurum bünyesinde Daire Başkanı olarak görev yaptığı esnada 31/03/2019 tarihli yerel seçimler neticesinde değişen Belediye Başkanı tarafından hiç bir gerekçe sunulmadan daire başkanlığı görevinden alındığı, bu karara karşı . İdare Mahkemesinde açtığı davada yürütmenin durdurulması kararı verildiği, Mahkemece verilen yürütmenin durdurulması kararından önce 15/10/2019 tarihinde yeniden daire başkanlığına atamasının yapıldığı, davalı tarafın bu sefer de kendisinden ileri tarihli (15/02/2020) bir istifa dilekçesi vermesini talep ettiği, davalının bu talebine itiraz etmesine rağmen ancak bu şekilde eski görevine dönebileceğinin söylendiği, davalı idarenin el yazılı bu dilekçeyi alıp, tarihi geldiğinde işleme konulmak üzere ellerinde tuttuğu, maddi açıdan sıkıntıda olmasından dolayı imzalamak zorunda kaldığı söz konusu Daire Başkanlığı görevinden istifa dilekçesinin işleme konulmasından 5 gün önce davalı idareye . tarih, . kayıt numaralı dilekçe ile 15/10/2019 tarihinde göreve başladığı esnada kendisinden zorla alınan ileri tarihli(15/02/2020) dilekçeye bağlı olmadığını, bu dilekçenin işleme konulmaması talebinde bulunduğu, ancak tamamen kanuna ve hukuka aykırı olacak şekilde önceki tarihli dilekçe dikkate alınarak ve iş bu dilekçenin ardından henüz dilekçe ile ilgili işlem tesis edilmeden tarafından verilen istifadan feragat dilekçesinin nazara alınmadan işleme konulmasının tamamen hatalı olduğu, daire başkanlığı görevinden alınmasında davalı idarece hiçbir haklı gerekçe gösterilmediği, İdarenin yaptığı işlemlerde kamu yararının aranmasının esas olduğu, davaya konu olan söz konusu somut olayda daire başkanlığı görevinden alınmasına dair bir kamu yararının ya da hizmet gerekliliğinin varlığına emare oluşturabilecek makul bir yan bulunmadığı ileri sürülerek, Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI: Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : .

DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge İdare Mahkemeleri kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkün olup, anılan Kanunun 50. maddesinin dördüncü fıkrasında ise Danıştay'ın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin, bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükme bağlanmıştır.

. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin temyize konu kararı; Danıştay İkinci Dairesinin 01/06/2022 günlü, E:2022/630, K:2022/3172 sayılı bozma kararında belirtilen gerekçeler göz önüne alınarak verilmiş bir karar olduğundan, usul ve hukuka uygun bulunmakta ve bozulmasını gerektirecek bir hukuka aykırılık taşımamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. . Bölge İdare Mahkemesi, ... İdari Dava Dairesince verilen . günlü, E:., K:. sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7035 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesi uyarınca, bu kararın taraflara ve bir örneğinin . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın, kararı veren ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 04/05/2023 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

