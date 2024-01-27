Hizmetlinin ölümünden okul müdürünü sorumlu tuttular ama mahkeme reddetti

Mahkeme: Hizmetlinin vefatı ile verilen görevler arasında bir illiyet bağı yoktur

Dosyadaki mevcut bilgi ve belgelerin birlikte incelenmesinden, davacıların murisinin 17/11/2018 tarihinde lösemi nedeniyle septisemiye bağlı olarak vefat ettiği anlaşılmakta ise de, davacıların murisinin hastalığının okul idaresi tarafından verilen görevlerden ya da okuldaki hijyen koşullarının yetersiz olmasından kaynaklandığına dair mevcut somut bir bilgi ve belgenin bulunmadığı, septisemiye yol açan etkenlerin okul ortamının dışında da bulaşmış veya yetersiz ve zamanında yapılmayan bir tedavinin de bu duruma neden olabileceği, davacının ölümü ile idarenin eylemi arasında illiyet bağının varlığına delil teşkil edecek nitelikte somut bilgi ve tespitin olmadığı sonucuna varılmıştır.

Davalılar: Yeterli inceleme yapılmadı

Murisler ise savunmalarında şu hususlara değindi:

Davalı idarenin müteveffa için gerekli tedbir ve önlemleri almayarak, hatta denetleme yükümlülüklerini yerine getirmeyerek, aksine hijyenik olmayan ortamda çalıştırılmaması gereken kişiyi temizlik işlerinde çalıştırarak, biyolojik ve fiziksel açıdan oldukça zayıf durumda olduğunu bildiği çalışanının en basit anlamda iş sağlığı ve güvenliğini sağlamadığı, bilirkişi heyeti nezaretinde mahallinde keşif yapılarak davalı idare yetkilileri tarafından verilen görevlerin ve çalıştırılan alanların incelenerek enfeksiyona sebep olup olmayacağı hususunda bir rapor alınması gerektirdi.



T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

Esas No: 2022/2401

Karar No: 2023/2482

İSTEMİN KONUSU:

. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesince verilen. günlü, E:., K:. sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem:

Dava; davacıların murisleri olan .'nın Samsun ili, İlkadım ilçesi, . İlkokulunda yardımcı hizmetli olarak çalışmakta iken 'lösemi hastası' olmasına rağmen okul müdürlüğünce kendisine hijyenik olmayan işler verilmesi nedeniyle enfeksiyona bağlı olarak 17/11/2018 tarihinde hayatını kaybettiğinden bahisle fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla her bir davacı için 10.000-TL maddi tazminatın (ıslah sonrasında 319.794,00-TL) ve her bir davacı için 50.000-TL manevi tazminat olmak üzere toplam 150.000,00-TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

... İdare Mahkemesinin. günlü, E:., K:. sayılı kararıyla; dosyadaki mevcut bilgi ve belgelerin birlikte incelenmesinden, davacıların murisinin 17/11/2018 tarihinde lösemi nedeniyle septisemiye bağlı olarak vefat ettiği anlaşılmakta ise de, davacıların murisinin hastalığının okul idaresi tarafından verilen görevlerden ya da okuldaki hijyen koşullarının yetersiz olmasından kaynaklandığına dair mevcut somut bir bilgi ve belgenin bulunmadığı, septisemiye yol açan etkenlerin okul ortamının dışında da bulaşmış veya yetersiz ve zamanında yapılmayan bir tedavinin de bu duruma neden olabileceği, davacının ölümü ile idarenin eylemi arasında illiyet bağının varlığına delil teşkil edecek nitelikte somut bilgi ve tespitin olmadığı sonucuna varıldığından davacıların maddi ve manevi tazminat talebinin kabulüne hukuken olanak bulunmadığı gerekçesiyle; davanın reddine hükmedilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi Kararının Özeti:

. Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin temyize konu kararıyla; istinaf başvurusuna konu kararın usul ve hukuka uygun olduğu ve kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığı belirtilerek davacıların istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacılar vekili tarafından; davalı idarenin müteveffa için gerekli tedbir ve önlemleri almayarak, hatta denetleme yükümlülüklerini yerine getirmeyerek, aksine hijyenik olmayan ortamda çalıştırılmaması gereken kişiyi temizlik işlerinde çalıştırarak, biyolojik ve fiziksel açıdan oldukça zayıf durumda olduğunu bildiği çalışanının en basit anlamda iş sağlığı ve güvenliğini sağlamadığı, bilirkişi heyeti nezaretinde mahallinde keşif yapılarak davalı idare yetkilileri tarafından verilen görevlerin ve çalıştırılan alanların incelenerek enfeksiyona sebep olup olmayacağı hususunda bir rapor alınması gerektiren, Mahkemenin bu hususların hiçbiri dikkate alınmayarak eksik inceleme ile karar vermesinin usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI:

Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : .

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge İdare Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACILARIN TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen . günlü, E:., K:. sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacılar üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanun'un 7035 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesi'ne gönderilmesini teminen dosyanın . İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine, 03/05/2023 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

