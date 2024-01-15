Tarih belli oldu! AK Parti, Ankara dahil 48 adayını daha açıklayacak
AK Parti, tüm Türkiye'yi yasa boğan terör saldırısının ardından dün planlanan aday tanıtım toplantısını ileri bir tarihe ertelenmişti. AK Parti'nin ertelenen aday tanıtım toplantısı 18 Ocak Perşembe saat 14:00'te yapılacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2024 16:57, Son Güncelleme : 15 Ocak 2024 17:15
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının da açıklanacağı tanıtım toplantısı 18 Ocak Perşembe günü düzenlenecek.
Edinilen bilgiye göre, toplantı, perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
AK Parti'nin dün yapacağı aday tanıtım toplantısı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden gelen şehit haberleri nedeniyle iptal edilmişti.