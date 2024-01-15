Beşiktaş'tan kadın liginde erkek oyuncu iddiası

Bakan Yerlikaya'dan 7 il için turuncu, 18 il için sarı kodlu uyarı
Bakan Yerlikaya'dan 7 il için turuncu, 18 il için sarı kodlu uyarı
Ayda Sadece 6.352 TL Taksitle 60.000 TL!
Ayda Sadece 6.352 TL Taksitle 60.000 TL!
Sponsorlu İçerik
İsrailli futbolcu Jehezkel, özel uçakla Antalya'dan ayrıldı
İsrailli futbolcu Jehezkel, özel uçakla Antalya'dan ayrıldı
Tarih belli oldu! AK Parti, Ankara dahil 48 adayını daha açıklayacak
Tarih belli oldu! AK Parti, Ankara dahil 48 adayını daha açıklayacak
Yılın ilk Kabinesi yarın toplanacak
Yılın ilk Kabinesi yarın toplanacak
Ak Partili Güler'den 'emeklilere ek zam' açıklaması
Ak Partili Güler'den 'emeklilere ek zam' açıklaması
Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
Bakan Güler: 77 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Güler: 77 terörist etkisiz hale getirildi
MHP 55 belediye başkan adayı daha açıkladı...İşte aday listesi
MHP 55 belediye başkan adayı daha açıkladı...İşte aday listesi
Boş bulunan HSK üyeliği için 2 doçent, 4 profesör başvuru yaptı
Boş bulunan HSK üyeliği için 2 doçent, 4 profesör başvuru yaptı
Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatılıyor
Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatılıyor
'Mali disiplinde kararlılık geçen yıla ilişkin bütçe sonuçlarında etkisini gösterdi'
'Mali disiplinde kararlılık geçen yıla ilişkin bütçe sonuçlarında etkisini gösterdi'
e-Devlet şifre işlemleri, Türksat abone merkezlerinden de yapılabilecek
e-Devlet şifre işlemleri, Türksat abone merkezlerinden de yapılabilecek
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
MİT, PKK'nın sorumlularından Hülya Mercen'i etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'nın sorumlularından Hülya Mercen'i etkisiz hale getirdi
Aile Bakanı açıkladı: Sosyal yardım ödemelerine yüzde 50 artış yapıldı
Aile Bakanı açıkladı: Sosyal yardım ödemelerine yüzde 50 artış yapıldı
Okullar, haftaya şehitlere saygı duruşuyla başladı
Okullar, haftaya şehitlere saygı duruşuyla başladı
İşçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti
İşçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti
Şehitlere yönelik provokatif paylaşımda bulunan 170 şüpheli tespit edildi
Şehitlere yönelik provokatif paylaşımda bulunan 170 şüpheli tespit edildi
Erdoğan son dokunuşları yapıyor, aday listeleri revize sonrası açıklanacak
Erdoğan son dokunuşları yapıyor, aday listeleri revize sonrası açıklanacak
Emekli zammı şubatta hesapta
Emekli zammı şubatta hesapta
Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu gözaltına alındı
Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu gözaltına alındı
4 ilde eğitime kar engeli
4 ilde eğitime kar engeli
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Bakan Fidan ve Güler TBMM'yi bilgilendirecek
Bakan Fidan ve Güler TBMM'yi bilgilendirecek
Depremde hayatını kaybeden vatandaşların mirasçılarına yönelik duyuru
Depremde hayatını kaybeden vatandaşların mirasçılarına yönelik duyuru
AK Parti'nin ertelenen tanıtım toplantısı ne zaman yapılacak?
AK Parti'nin ertelenen tanıtım toplantısı ne zaman yapılacak?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye sandığa gidiyor: Listede adı olmayanlar ne yapmalı?
Türkiye sandığa gidiyor: Listede adı olmayanlar ne yapmalı?
Togg fırsatçısı firmalara ceza
Togg fırsatçısı firmalara ceza
Ana sayfaHaberler Spor

Beşiktaş'tan kadın liginde erkek oyuncu iddiası

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde cinsiyet tartışması yaşanıyor. Beşiktaş, yenildiği maçta galibiyet golünü atan Gaziantep ALG Sporlu Patricia Seteco'nun cinsiyetinin araştırılmasını istiyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 15 Ocak 2024 17:41, Son Güncelleme : 15 Ocak 2024 17:41
Yazdır
Beşiktaş'tan kadın liginde erkek oyuncu iddiası

Futbolun yeni tartışması, kadın futbol liginin golcüsünün kadın olup olmadığı. Gündemdeki isim Gaziantep ALG Spor'un yıldızı Angolalı Patricia Seteco.

Beşiktaş Futbol AŞ Yöneticisi Fırat Fidan, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ndeki maçın ardından tartışmayı başlatan açıklamayı yaptı.

Fidan "Kimlik değiştirip erkeği kadın diye oynattılar!" derken, İdari Direktör Hasan Sarıgül, "Oyuncunun davranışlarından şüphelendik. Araştırılması için federasyona başvuracağız" dedi.

ALG cephesi ise iddiaları komik buluyor. Gaziantep ekibi transferin tüm kurallara uygun ve federasyonların izniyle yapıldığını belirtti. Kulüp tartışmalara bir açıklama yaparak yanıt vermeye hazırlanıyor.

Patricia Seteco'nun sosyal medya hesapları ise kafa karıştırıcı. Facebook sayfasındaki cinsiyet bölümünde de erkek seçili olduğu görülüyor. Hasan Sarıgül, Seteco'nun Facebook sayfasında cinsiyet bölümünde de erkek seçeneğinin işaretli olduğunu söyledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber