Vali açıkladı: Öğrencilerin YKS ücretini valilik üstlenecek

Vali Aydoğdu, Erzincan'da gezerken karşısına çıkan 12. sınıf öğrencileriyle sohbet etti. Öğrencilerin istek ve taleplerini dinleyen Vali Aydoğdu'ya bir öğrenci Aksaray Valiliği sırasında YKS sınavına girecek öğrencilerin sınav ücretini valiliğin karşıladığını hatırlatarak aynı uygulamayı Erzincan'da da istediklerini söyledi. Bunun üzerine öğrencilerden ders çalışma sözü alan Vali Aydoğdu, müjdeyi verdi.

Vali Aydoğdu, "Gençlerimiz, sizin için güzel bir haberimiz var. Erzincan genelinde YKS'ye girecek 12. sınıf öğrencilerinin TYT ve AYT sınav ücretlerini Valiliğimiz üstleniyor. Yeter ki siz çalışın. Bu adım, sizin eğitim yolculuğunuzda bize düşen küçük ama önemli bir katkı. Sizler, sadece hayallerinize ve ideallerinize odaklanın. Çünkü biz, gençlerimizin bugünlerine, yarınlarına inanıyor, onların her adımında yanlarında olmayı en değerli vecibelerden biri görüyoruz. Hayırlı olsun" dedi.