Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K, İ.K'nin kulağını ısırarak bir bölümünü kopardı. Bu sırada E.K'de başından yaralandı.

Savaş Mahallesi'nde E.K. (55) ile kardeşi İ.K. (52) arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.

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