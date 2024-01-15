İsrail, Gazze'de konuşlandırdığı 4 tümenden 1'ini geri çekiyor

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları süren İsrail, bölgeye konuşlandırdığı dört tümenden 36'ncı Tümen'i geri çekme kararı aldı. 36. Tümen'in yeniden Gazze Şeridi'ne konuşlandırılıp konuşlandırılmayacağı henüz bilinmezken, tümen dinlenmek ve eğitim için İsrail'e geri dönecek. Söz konusu tümen, binlerce Filistinlinin öldürüldüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyinde görev yapıyordu.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde konuşlandırdığı 162'nci Tümen kuzeyde, 99. Tümen orta kısımda ve 98'inci Tümen ise güneyde saldırılarına devam ediyor.