16 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak Genel Kurul'da, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terörle mücadeleye ilişkin bilgilendirmede bulunacak.

(TBMM/15.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Oran Cemevi'nde Ankara Milletvekili Semra Dinçer'in annesi Saime Dinçer'in cenaze törenine katılacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1 - CHP, MHP ve DEM Parti'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/10.45/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, BTK Akademi tarafından düzenlenecek "Yapay Zeka Zirvesi'24" etkinliğine katılacak.

(Ankara/10.00)

2- TÜİK, Aralık 2023 dönemi tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ve Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko ile bir araya gelecek.

(Ankara)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur; VavaCars Fatih Karagümrük-Kırklarelispor, Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor, Beşiktaş-Eyüpspor, Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor ve MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/15.00/21.00/Mersin/17.00/Ankara/19.00)

2- Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu üçüncü ve son maçlarında TOFAŞ, Yunanistan'ın PAOK mateco, Darüşşafaka Lassa ise Almanya'nın MHP Riesen ekibine konuk olacak.

(Selanik/20.30/Ludwigsburg/22.00)

3- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi gruplarının 6. ve son haftasında, B Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit, İtalya'nın Savino Del Bene, C Grubu'nda da Fenerbahçe Opet, Polonya'ın Grot Budowlani ekibini ağırlayacak, A Grubu'nda ise VakıfBank, İtalya'nın Allianz Vero Volley ekibine konuk olacak.

(İstanbul/17.00/20.00/Milano/22.00)