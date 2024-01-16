YÖNETMELİK

Ekli "Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 24 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

15 Ocak 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/12/2016 tarihli ve 2016/9741 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinin 46 ncı maddesinin altıncı fıkrasının üçüncü, dördüncü ve beşinci cümleleri yürürlükten kaldınlmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.