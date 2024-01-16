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Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ocak 2024 00:48, Son Güncelleme : 16 Ocak 2024 00:50
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Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK

Ekli "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 24 ünü maddesi ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 23 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

15 Ocak 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/12/2016 tarihli ve 2016/9742 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine (18) inci alt bendinden sonra gelmek üzere ve aynı fıkranın (b) bendine (10) uncu alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bentler eklenmiştir.

"19) İnsansız Hava Aracı"

"11) İnsansız Hava Aracı"

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

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