EGM: 127 personelimiz polis müfettişi olarak atandı
EGM: 127 personelimiz polis müfettişi olarak atandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2024 02:31, Son Güncelleme : 16 Ocak 2024 02:34
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 2. sınıf emniyet müdürü rütbesinde görev yapmakta olan 127 personelin 1. sınıf emniyet müdürü rütbesi ile polis müfettişi olarak atandığını duyurdu.
EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2. sınıf emniyet müdürü rütbesinde görev yapmakta olan 127 personelimiz 1. sınıf emniyet müdürü rütbesi ile polis müfettişi olarak atanmıştır" denildi. Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, yeni atanan personeli tebrik etti ve başarılar diledi.