Emekliye ek zam'da gözler Kabine'de

Sabah'tan Mete Dirice'nin haberine göre; emekli zammı belli oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Kabine Toplantısı sonrası emekliye ek zam ve kök zammı zammı için iyileştirme rakamlarını açıklayacak. Bakan Mehmet Şimşek ve Bakan Vedat Işıkhan SSK, Bağ-Kur emekli zammı ile memur emeklisi arasında toplu sözleşme kaynaklı oluşan yüzde 11,68'lik zam farkı için çalışma yaptı.

2024'ÜN İLK KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Yaklaşık 1 aylık aradan sonra Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında emekliye ek zam ve SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ana gündemiyle toplanıyor. Kabine Toplantısı'nın bugün saat 15:30-16:00 sularında Külliye'de başlaması bekleniyor.

Emekli zammı düzenlemeleri için Bakan Vedat Işıkhan teknik, Bakan Mehmet Şimşek de bütçe çalışmasını gerçekleştirdi. Kabine'de yaklaşık 16 milyon vatandaşı ilgilendiren emekliye refah payı düzenlemesi için 2 Bakan sunum yapacak. Emekliler için bütçe sınırları sonuna kadar zorlanacak. Düşük gelir grubu gözetilecek. Rakamlar konusunda son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

Kabine Toplantısı'nda emekli zammı için gündem şu şekilde:

En düşük emekli maaşı Hazine desteği ile 7500 TL olarak uygulanıyor. Burada yeni rakam belirlenecek.

Emekli kök maaşları için refah payı ve kademeli zam değerlendirilecek

Maaş zammı düşük gelir grubunu gözetilerek yapılacak

Maaş artışlarının bütçe disiplini ve ücret artışı-enflasyon artışı döngüsüne etkisi masaya yatırılacak

Emekliye refah payı için son sözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan söyleyecek.

EMEKLİYE EK ZAM NE ZAMAN BELLİ OLACAK?



TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranını duyurması sonrası SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için zam oranı belli oldu. Buna göre SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 olurken, yüzde 29,78'lik enflasyon farkı ve yüzde 15'lik toplu sözleşme ile beraber memur ve memur emeklisi zam oranı yüzde 49,25 oldu. İki emekli grubu arasında oluşan yüzde 11,68'lik zam farkının giderilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çalışma yapıldı.

Emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı olmak üzere 2 düzenleme yapılması bekleniyor. Yeni yılın ilk Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19:00-19:30 gibi düzenlemenin detaylarını açıklaması bekleniyor.

AK PARTİ YASA TEKLİFİNİ MECLİS'E SUNDU



AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekliye zam düzenlemelerin de içinde olacağı yasa teklifini hafta başında Meclis'e sundu. TBMM bugün çalışmalarına başlıyor. Ayrıca bu kanun teklifinin içerisinde asgari ücrette devlet desteğinin 700 TL'ye çıkarılması ile beraber kısa çalışma ödeneğine ilişkin düzenleme de yer alıyor.

Kabine sonrası kesinleşen emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı için rakamlar bu kanun teklifi içerisine konulacak.

EMEKLİ ZAMMI MECLİS'TEN NE ZAMAN GEÇECEK?



TÜİK'in açıklaması sonrası emekli kök maaş zammı yüzde 37,57 olarak kayıtlara geçti. Bu orana ilaveten bir ek zam için ve en düşük emekli maaşı düzenlesi için Meclis'in onayı gerekiyor.

Yeni en düşük emekli maaşı ve refah payı kanun teklifine eklenecek

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçecek

Genel Kurul'da oylanacak ve yasalaşacak

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek

Emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı düzenlemeleri Ocak ayının 3. haftasında Meclis gündemine girecek. Bu durumda düzenlemeler 26 Ocak Cuma gününe kadar yasalaşacak.

REFAH PAYI İLE OCAK 2024 EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?



SSK, Bağ-Kur emekli zammı Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere senede 2 kez belirleniyor. 6 aylık enflasyon oranı doğrudan emekliye zam oranı olurken son dönemde bu rakamlara ilaveten refah payı da verilmesi dikkat çekiyor.

Temmuz 2023'te yüzde 19,77 olarak gerçekleşen emekli zammı, yaklaşık yüzde 5 refah payı ile yüzde 25 olarak belirlendi. Refah payı Ocak 2023 döneminde ise yüzde 15 civarında olmuştu.

Ocak 2023 emekli zammı yüzde 15,38 - Refah payı yüzde 14,62 - Nihai zam oranı yüzde 30

Temmuz 2023 emekli zammı yüzde 19,77 - Refah payı yüzde 5,23 - Nihai zam oranı yüzde 25

Ocak 2024'te ise refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57

İŞTE MASADAKİ EN GÜÇLÜ EMEKLİYE EK ZAM FORMÜLLERİ



Ek zam için 1. formül: İlk verilere göre 2024'ün ilk yarısında enflasyonun yüzde 24 olması bekleniyor. Yani Temmuz zammı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 24, memur emeklilerinde ise yaklaşık yüzde 18,60 olacak. Dolayısıyla Temmuz ayında memur emeklilerinin yüzde 5-6 daha düşük zam alma durumu oluşacak. Bundan dolayı Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yansıtılacak refah payında bu durumun da dikkate alınacağı bir formül masada bulunuyor.

Bu rakamlar değerlendirildiğinde yüzde 43-45 arasında bir emekli zammı söz konusu olabilir. Emekli kök maaş zammının yüzde 45'e tamamlanması durumunda ise yüzde 7,43 oranında refah payı uygulanmış olacak.

Ek zam için 2. formül: Masadaki en güçlü seçeneklerden bir tanesi de SSK, Bağ-Kur emekli zammının memur emeklisi ile aynı seviyeye çekilmesi. Bu durumunda SSK ve Bağ-Kur'lular memur emeklisi gibi yüzde 49,25 zam alacak. Bu durumda yüzde 11,68'lik refah payı söz konusu olacak.

SSK, BAĞ-KUR EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?



2023 Nisan ayından en düşük emekli maaşı 7500 TL olarak belirlendi. Bu rakam Ocak 2023'te 5500 TL ondan önce de 3500 TL olarak uygulanıyordu. Emeklilerin taban aylığı 2023 yılında yüzde 114 arttı ve bu dönem de yeniden belirlenecek.

Asgari ücret 17 bin 2 liraya yükseltildi. Bu zam öncesi en düşük emekli maaşı asgari ücretin yüzde 65,77'i kadardı. Bu oran dikkate alındığında en düşük emekli maaşı 11 bin TL'yi aşacak. Yine yüzde 49,25 zamma göre en düşük emekli maaşı 11.193 TL rakamı ortaya çıkıyor.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşı için alt sınır 10 bin TL. Tüm veriler beraber değerlendirildiğinde burada rakamlar 11 bin ila 12 bin TL civarına işaret ediyor. Ancak taban aylık herhangi bir orana bağlı olmadan resen belirleniyor.

4 MADDEDE EMEKLİ KÖK MAAŞ TABLOSU HESAPLAMA



1. Emekli maaşı hesaplama tablosu: Emekli maaşı hesaplama yapmak isteyen bir vatandaş önce e-Devlet ekranından 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümüne giriş yapacak. Ardından emekli maaşı detay kısmına girerek kök maaşını görüntüleyecek.

2. 'Aylık Tutarı' burada kök maaşınızı ifade ediyor. 'Ek ödeme tutarı' ise yüzde 4'lük ek ödemeyi belirtiyor.

Hemen altında görünen '5510 Ek 19 Miktarı' da maaşı 7.500 TL'ye tamamlayan ilave ödemeyi ifade ediyor.

3. Örneğin 'Kök maaşı 6.000 TL olan bir vatandaş ne kadar maaş alacak' sorusuna yanıt verecek olursak;

Emekli maaşı refah payı dahil eşitleme formülü ile yüzde 49,25 zam ile artarsa 8.955 TL'ye yükselecek. Yüzde 4 ek ödemeyle bu emekli maaşı 9.313 TL olacak. Taban aylığından 7.500 TL'den 11.000 TL'ye çıkması durumunda hesaba yatacak tutar yine 11.000 TL olacak. Yani bu emekli için 1.687 TL Hazine desteği ödemesi söz konusu olacak.

4. Farklı olarak emekli kök maaşı 10.000 TL olan bir emekli için hesaplama yaparsak;

Emekli maaşı, refah payı dahil yüzde 49,25 zam ile artarsa 14.925 TL'ye ardından yüzde 4 ek ödemeyle 15.522 TL olacak. Burada daha önce de belirtiğimiz gibi 'Emekli Aylığı Detay' ekranındaki kök maaş dikkate alınacak.

ÖRNEK EMEKLİ MAAŞI HESAPLARI



NOT: Refah payı dahil nihai zam oranları netleşince kök maaşa yüzde 4 ek ödeme ilave edilecek.

Kök maaş: 7.500,00

Yüzde 37,57: 10.317,75

Yüzde 45: 10.875,00

Yüzde 49,25 zamlı: 11.193,75

Kök maaş: 8.000,00

Yüzde 37,57: 11.005,60

Yüzde 45: 11.600,00

Yüzde 49,25: 11.940,00

Kök maaş: 8.500,00

Yüzde 37,57: 11.693,45

Yüzde 45: 12.325,00

Yüzde 49,25: 12.686,25

Kök maaş: 10.000,00

Yüzde 37,57: 13.757,00

Yüzde 45: 14.500,00

Yüzde 49,25: 14.925,00

Kök maaş: 11.000,00

Yüzde 37,57: 15.132,70

Yüzde 45: 15.950,00

Yüzde 49,25: 16.417,50

Kök maaş: 15.000,00

Yüzde 37,57: 20.635,50

Yüzde 45: 21.750,00

Yüzde 49,25: 22.387,50

Kök maaş: 17.000,00

Yüzde 37,57: 23.386,90

Yüzde 45: 24.650,00

Yüzde 49,25: 25.372,50

Kök maaş: 20.000,00

Yüzde 37,57: 27.514,00

Yüzde 45: 29.000,00

Yüzde 49,25: 29.850,00

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?



SSK'lı emekliler 17-25 Ocak tarihinde, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Ocak tarihi arasında yüzde 37,57 oranında zamlı emekli maaşı ödemesini alacak. Ek zam ve en düşük emekli maaşı için yapılacak düzenlemeler sonrası oluşacak maaş farkları, emekli memurlarda olduğu gibi bu ay içinde ya da Şubat ayında belirlenecek bir takvimle SGK ödeme yapacak.

Burada bir hak kaybı söz konusu olmayacak. Ocak farkları yatırıldıktan sonra Şubat maaşları ek zamlı yeni oranlardan ödenecek.

Memur emeklisi 1-5 Ocak tarihinde zamsız olarak maaşlarını aldı. Yüzde 49,25'lik zam nedeniyle doğan maaş farklarının da Ocak ayının son haftasında hesaplara geçmesi bekleniyor. Öte yandan memur emeklisi 1-5 Şubat tarihleri arasında yüzde 49,25'lik zamlı emekli maaşı ödemesini alacak.

4A-SSK ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ



SSK emekli maaşları sigorta tahsis numarasının son hanesine göre; 17-26 Ocak tarihinde,

Bağ-Kur emekli maaşları ise 25-28 Ocak tarihinde yüzde 37,57'lik zam ile hesaplara yatacak.

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar Ocak ayının 17'sinde

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar Ocak ayının 18'inde

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar Ocak ayının 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar Ocak ayının 20'sinde

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar Ocak ayının 21'sinde

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar Ocak ayının 22'sinde

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar Ocak ayının 23'ünde

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar Ocak ayının 24'ünde

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar Ocak ayının 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar Ocak ayının 26'sında zamlı emekli maaşı ödemesini alacak.

4B-BAĞKUR ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ



Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar Ocak ayının 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar Ocak ayının 26'sınde

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar Ocak ayının 27'sinde

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar Ocak ayının 28'inde zamlı emekli maaşı ödemesi alacak.

DUL-YETİM AYLIĞI ORANI NİSPETİNDE VATANDAŞA ÖDENECEK



Dul ve yetim aylığı alanlara da 4A-4B kategorisinde yüzde 37,57 ve 4C kategorisinde yüzde 49,25 zam yapılacak. SSK, Bağ-Kur'a refah payı uygulanması durumunda emekli ve dul aylıkları da o oranda artacak.

Örneğin en düşük emekli aylığı 11.000 TL ile hesap yapılırsa;

Yüzde 75 oranında dul aylığı veya yetim aylığı alan bir kişi 8.250 TL,

Yüzde 50 oranında hissesi olan bir kişi 5.500 TL,

Yüzde 25 hissesi olan bir vatandaş ise 2.750 TL maaş farkı dahil yeni ödeme alacak.