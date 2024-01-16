Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu karteli yakalandı
Almanya tarafından çıkartılan Interpol kırmızı bülteniyle "uyuşturucu madde ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşlarından Sammy Ali İstanbul'da yapılan "Kartel-4" operasyonuyla yakalandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ocak 2024 08:41, Son Güncelleme : 16 Ocak 2024 09:32
Güvenlik güçleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Almanya tarafından İnterpol Kırmızı Bülteniyle "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan aranan şüpheliyi yakalamak için harekete geçildi.
Uyuşturucu madde ticaretinin elebaşlarından Sammy Ali İstanbul'da yapılan "Kartel-4" operasyonuyla yakalandı.
Operasyon bilgisini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı. Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız." açıklamasını yaptı.